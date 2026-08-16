СБС: РФ будет наращивать ракетные и дронные удары по Украине

Боец ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Александр Шорохов Редактор

Россия планирует существенно увеличить интенсивность воздушных ударов по украинским городам с помощью баллистических ракет и новых реактивных беспилотников. Осенью и зимой Украину ждет тяжелый период. В то же время оккупанты вынуждены проводить скрытую мобилизацию для восполнения колоссальных человеческих потерь на украинском фронте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Силы беспилотных систем.

Усиление воздушного террора

В СБС отметили, что украинской армии и гражданскому населению не стоит рассчитывать на быстрое снижение интенсивности боевых действий. Главными сложностями ближайших недель станут ускоренный выпуск вражеского дальнобойного вооружения и нерешительность некоторых международных партнеров Украины.

"Текущие и будущие вызовы и сложности на поверхности: наращивание противником ракетных и реактивно-шахидских ударов, плохо скрытая, но уже известная послевыборная мобилизация, колебания партнеров", — предупредили в СБС.

На фоне этих угроз в СБС пообещали усиливать симметричные ответные удары по стратегическим объектам противника. Эффективная работа отечественных операторов ударных дронов уже позволила продемонстрировать впечатляющие результаты по уничтожению живой силы оккупационных войск. Только за первые 15 дней августа украинские бойцы СБС ликвидировали около 5 тысяч российских захватчиков.

Как ранее писали Новини.LIVE, в августе Россия уже усилила удары по нашей стране. Как сообщил президент Владимир Зеленский, в течение этой недели под российскими ударами оказались 13 областей Украины. Всего за неделю РФ атаковала нашу страну 1550 дронами, 1560 авиабомбами и 62 ракетами.

Также Новини.LIVE сообщали об успешных кибероперациях украинских спецслужб. Специалисты ГУР Минобороны полностью заблокировали работу крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. Это привело к полной остановке платежей и работы клиентских приложений на всей территории РФ.