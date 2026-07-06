Саммит НАТО: о чем будут говорить в контексте Украины и какие страны против

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Острый дефицит перехватчиков для систем «Пэтриот» и согласование многомиллиардной поддержки станут ключевыми темами для украинской делегации на саммите НАТО в Анкаре. На фоне последнего массированного обстрела Киева Владимир Зеленский планирует обсудить поставки ракет PAC-3 и встретиться с Дональдом Трампом, пока союзники пытаются преодолеть сопротивление Италии в отношении выделения 70 миллиардов долларов помощи.

Об этом в эфире День.LIVE рассказала журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая работает на саммите НАТО.

На саммите НАТО обсудят поставки комплексов Patriot для Украины

Масштабный российский удар по украинской столице, во время которого противовоздушная оборона не смогла перехватить баллистические цели из-за отсутствия боеприпасов к комплексам Patriot, кардинально сместил фокус внимания Киева на международной арене. Как сообщает с места событий в эфире "День.LIVE" корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец, именно вопрос усиления ПВО стал безусловным приоритетом.

В целом повестка дня саммита в Анкаре, который официально начнётся в ближайшие два дня, сосредоточена на двух направлениях: увеличении расходов стран-членов на коллективную безопасность Альянса и дальнейшей поддержке Украины. Президент Владимир Зеленский лично возглавил украинскую делегацию на мероприятии. Его график предусматривает краткие совместные заявления с Марком Рютте уже завтра, а также полноценные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, запланированные на четверг. На этих встречах планируется обсудить основные ожидания Киева от текущего собрания союзников.

Параллельно за закрытыми дверями продолжается согласование окончательного текста коммюнике, в котором рассматриваются несколько сценариев расширения финансовой помощи. Союзники рассчитывают утвердить выделение 70 миллиардов долларов для Украины в 2026 году. Ожидается, что окончательное подтверждение этих договоренностей появится ближе к четвергу. В то же время самые ожесточенные споры ведутся вокруг закрепления аналогичной суммы в 70 миллиардов долларов и на следующий год. Против принятия таких долгосрочных финансовых обязательств в условиях текущей геополитической неопределенности категорически выступает Италия.

Отдельным вызовом для организаторов мероприятия стал визит Дональда Трампа. Американский лидер регулярно критикует партнеров по блоку за недостаточные финансовые взносы в общую оборону, поэтому принимающая сторона приложила максимальные усилия для создания идеальных условий.

По словам Остаповец, визуальная и техническая организация в Анкаре выполнена на чрезвычайно высоком уровне.

"Конечно, все здесь заботятся о приезде Дональда Трампа, мы знаем его позицию в отношении НАТО. Он часто критикует этот альянс из-за того, что союзники, по его мнению, недостаточно вкладывают средства в коллективную оборону. Поэтому здесь, как и в прошлом году в Гааге, куда приезжал американский президент, так и здесь тоже заботятся о том, чтобы главному герою этой встречи, Дональду Трампу, всё понравилось, чтобы у него не было плохого настроения", — рассказала журналистка.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Воздушные силы ВСУ объяснили изменение тактики российских атак. Российские войска перемещают свои противокорабельные ракетные комплексы к северным границам Украины. Целью таких действий является критическое сокращение времени подлета сверхбыстрых целей к украинским городам, что оставляет силам ПВО и гражданскому населению минимум времени на реакцию и поиск укрытия.

Ранее, 5 июля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил острую потребность Украины в усилении противовоздушной обороны. Ожидается, что вопросы безопасности и дальнейшей поддержки будут ключевыми и в ходе предстоящего саммита НАТО в Турции, где 8 июля может состояться встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Актуальность укрепления ПВО подтверждают и недавние аналитические данные НАТО. Хотя украинские силы демонстрируют высокую эффективность в борьбе с беспилотниками, ситуация с баллистическими ракетами остается сложной — по итогам мая уровень их перехвата составил лишь 17%.