Михеила Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы — какая причина

Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы — какие обвинения
Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы за растрату государственных средств. Сейчас он уже отбывает шестилетний срок.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
Тюремный срок для Саакашвили
Судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили 12 марта огласил приговор для Михеила Саакашвили. Его приговорили к девяти годам тюрьмы за растрату бюджетных средств в крупном размере.
Начальника Специальной службы охраны Теймураза Джанашия суд также признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и оштрафовал на 300 тысяч лари.
Издание отметило, что ранее и Саакашвили, и Джанашия неоднократно отвергали обвинения. Они заявляли, что процесс носит политический характер.
В материале говорится, что согласно решению суда, новый срок будут считать с момента задержания Саакашвили — 1 октября 2021 года. Поэтому, он сможет выйти на свободу 1 октября 2030 года.
Отметим, сейчас экс-лидер Грузии уже отбывает шестилетний срок наказания по двум другим делам — о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валери Гелашвили.
Напомним, летом 2023 года Рада обратилась к Грузии и ЕС относительно помилования Саакашвили. Депутаты призвали обратить внимание на его тяжелое физическое состояние.
Уже в марте 2024 года в Грузии призвали Украину выдать соратников Саакашвили. Этих лиц страна считает преступниками.
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