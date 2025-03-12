Михеила Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы — какая причина

Михеил Саакашвили. Фото: Reuters

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы за растрату государственных средств. Сейчас он уже отбывает шестилетний срок.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

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Тюремный срок для Саакашвили

Судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили 12 марта огласил приговор для Михеила Саакашвили. Его приговорили к девяти годам тюрьмы за растрату бюджетных средств в крупном размере.

Начальника Специальной службы охраны Теймураза Джанашия суд также признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и оштрафовал на 300 тысяч лари.

Издание отметило, что ранее и Саакашвили, и Джанашия неоднократно отвергали обвинения. Они заявляли, что процесс носит политический характер.

В материале говорится, что согласно решению суда, новый срок будут считать с момента задержания Саакашвили — 1 октября 2021 года. Поэтому, он сможет выйти на свободу 1 октября 2030 года.

Отметим, сейчас экс-лидер Грузии уже отбывает шестилетний срок наказания по двум другим делам — о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валери Гелашвили.

Напомним, летом 2023 года Рада обратилась к Грузии и ЕС относительно помилования Саакашвили. Депутаты призвали обратить внимание на его тяжелое физическое состояние.

Уже в марте 2024 года в Грузии призвали Украину выдать соратников Саакашвили. Этих лиц страна считает преступниками.