Российский БпЛА атаковал грузовик с топливом в Славянске

Пожар после удара со стороны РФ. Фото: ГСЧС

Карина Приходько Редактор

12 июля российские войска обстреляли грузовик с топливом в Славянске Донецкой области. В результате обстрела возник пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.

Атака на грузовик с топливом в Славянске

В ГСЧС рассказали, что российский FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю, перевозившему легковоспламеняющиеся жидкости, на территории АЗС.

Горящий грузовик после удара со стороны РФ. Фото: ГСЧС

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

Уничтоженный грузовик после атаки РФ. Фото: ГСЧС

"В результате атаки возник пожар и произошел разлив топлива на прилегающей территории", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели оперативно ликвидировали последствия и не допустили дальнейшего распространения топлива на значительную площадь. Пожар ликвидирован.

Как писали Новини.LIVE, 12 июля РФ в четвертый раз за день атаковала промышленное предприятие в Кривом Роге. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

А 11 июля оккупанты нанесли удар по Славянску КАБами. На месте попадания повреждены четыре многоквартирных и 16 частных домов. Также есть погибшие и раненые.