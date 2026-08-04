Российские FPV-дроны убили 967 мирных жителей с 2022 года

Российский военный держит дрон. Фото: российские СМИ

Александр Шорохов Редактор

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о масштабном применении Россией тактики дистанционного террора против мирного населения. Согласно обнародованным данным, использование FPV-дронов для охоты на гражданских лиц приобрело явный системный и сознательный характер на всех прифронтовых территориях страны. Правоохранительные органы проводят тщательное расследование тысяч фактов грубого нарушения международного гуманитарного права со стороны оккупационных войск.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление генерального прокурора Руслана Кравченко.

Ужасающая статистика военных преступлений

Статистика террора российских FPV-дронов против гражданских лиц. Фото: Генпрокуратура Украины

Только с начала 2026 года следователи зафиксировали 2614 аналогичных преступлений оккупантов.

"С начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 16 тысяч уголовных дел по фактам атак дронов малого радиуса действия на гражданских лиц. Почти 7 тысяч пострадавших, среди них 179 детей", — сообщили в Генпрокуратуре.

От полученных ранений погибли 967 человек, среди которых было 10 детей. Наибольшее количество таких военных преступлений приходится на Херсонскую, Донецкую, Днепропетровскую и Сумскую области.

Двойные удары

Кроме того, российские операторы дронов разработали схемы повторных атак на украинцев, пытающихся спасти раненых после первого взрыва.

"Также зафиксировано 43 случая применения российскими операторами БПЛА тактики двойного удара. После первой атаки они ждали, пока к пострадавшим прибудут на помощь другие люди, и наносили повторный удар", — заявил Руслан Кравченко.

Особенно прицельно захватчики пытаются уничтожать бригады скорой медицинской помощи, спасателей ГСЧС, экипажи полиции, журналистов и работников коммунальных служб.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, 4 августа российский дрон умышленно атаковал продавца овощей на обычном рынке в Херсоне, в результате чего мужчина получил тяжелые осколочные ранения, контузию и баротравму.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал воздушные удары беспилотников по мирным жителям Херсона циничным сафари на обычных людей.