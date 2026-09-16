Россия атаковала поезд Киев—Николаев и маршрутку в Днепре: реакция властей

Российская атака на поезд и автобус: реакция Зеленского и Сибиги
Ua ru
16 сентября 2026 11:31
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FPV-дрон российской армии атаковал в среду, 16 сентября, междугородний маршрутный автобус возле Никополя, в результате чего пять человек погибли и семь получили ранения. Враг также нанёс удар по пассажирскому поезду в Николаевской области и по железной дороге в Ковеле. Владимир Зеленский и Андрей Сибига призвали США и ЕС ответить на эти удары новыми жесткими санкциями.
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