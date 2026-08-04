Россияне заманивают бойцов ВСУ в смертельную ловушку под предлогом свиданий

Задержание фигурантов уголовного дела по подозрению в покушении на убийство военнослужащего во время инсценированного свидания. Фото: СБУ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Российские спецслужбы развернули масштабную кампанию по ликвидации украинских военных с помощью сайтов знакомств. Только с начала 2026 года военная контрразведка сорвала более полусотни так называемых «медовых ловушек», где вместо романтических встреч бойцов Сил обороны ждали вооруженные киллеры, взрывчатка или смертельный яд.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Новини.LIVE.

Россияне заманивают украинцев на смертельно опасные свидания

Через тематические чаты в мессенджерах и популярные платформы для знакомств вражеские агенты массово создают фейковые женские профили. Их главная цель — завязать романтическое общение с бойцами Сил обороны и выманить их на заранее подготовленные места для физического уничтожения.

Только с начала 2026 года оперативники предотвратили более 50 подобных попыток ликвидации.

Для убийства украинских воинов на местах фиктивных свиданий агентура чаще всего закладывает самодельные взрывные устройства. Также россияне активно используют смертоносные токсины, которые они специально синтезируют из различных химических, психотропных или наркотических веществ.

Одно из таких жестоких покушений едва не закончилось трагедией в январе 2026 года в городе Запорожье. Завербованная женщина долгое время общалась с военнослужащим через сайт знакомств и в конце концов уговорила его прийти на свидание в городскую промзону.

Однако на месте вместо девушки на военнослужащего сзади неожиданно напал киллер в балаклаве. Мужчина получил сразу шесть ножевых ранений в живот, грудную клетку, шею и правую ногу. Сотрудники СБУ оперативно задержали как самого нападавшего по горячим следам, так и женщину, которая по указанию ФСБ организовала эту смертельную ловушку с помощью вымышленного аккаунта.

Не менее коварные методы россияне используют и дистанционно. В СБУ рассказали, как вражеская агентка прислала украинскому воину бутылку с напитком в качестве подарка и предложила выпить его вместе во время свидания по видеосвязи. СБУ действовала на опережение и успешно перехватила посылку. Последующая химическая экспертиза показала, что внутри находилась растворенная смертельная доза метадона.

Подобный инцидент произошел в Харьковской области еще в марте 2025 года, когда другая сотрудница ФСБ, выдавая себя за волонтерку, передала бойцу ВСУ партию продуктов и лекарств, предварительно подмешав туда яд. Злоумышленницу также удалось вовремя задержать.

В настоящее время правоохранители тщательно расследуют эти инциденты по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности о государственной измене (ст. 111), террористический акт (ст. 258) и умышленное убийство (ст. 115). Всем задержанным фигурантам дел грозит пожизненное лишение свободы с полной конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины настоятельно просит военных и гражданских лиц проявлять максимальную бдительность. О любых подозрительных онлайн-предложениях, странных лицах, опасных предметах или обнаруженных вербовочных страницах спецслужб РФ в сети необходимо немедленно сообщать в компетентные органы.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Украина продолжает системно противодействовать вражеской агентурной сети и предотвращать диверсии в тыловых и прифронтовых регионах. В частности, военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала военнослужащего, который работал на российскую военную разведку и корректировал ракетно-дроновые удары по объектам в Полтавской области.

Параллельно с этим СБУ разоблачила и задержала в Харьковской области двух агентов ФСБ, которые готовили масштабный теракт против украинских защитников. Злоумышленники планировали отравить несколько десятков военнослужащих под видом проведения фиктивной благотворительной вечеринки.