Россияне сосредоточили силы в 40 км от Покровска и Константиновки

Боец ВСУ в засаде. Иллюстративное фото: Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

На Покровско-Мирноградском направлении фронта отмечается снижение интенсивности российских штурмов из-за истощения передовых подразделений армии РФ, однако угроза возобновления наступления по-прежнему очень высока. По словам офицера ДШВ Владимира Полевого, захватчики сумели накопить свежие резервы всего в 40 километрах от линии фронта и не испытывают никаких проблем с горюче-смазочными материалами для военной техники.

Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Россия накапливает силы на фронте для массированного наступления

Российские войска существенно сократили количество штурмовых действий на Покровском направлении в течение последних 14 дней. Текущее снижение боевой активности связано с тем, что подразделения противника исчерпали свой наступательный потенциал во время предыдущих попыток прорвать украинскую оборону.

Несмотря на это, российское командование сумело собрать значительные силы у фронта и обеспечить им бесперебойное снабжение. Сейчас украинские военные ожидают, на каком именно участке фронта враг решит задействовать эти свежие подразделения.

«Мы видим это скопление на нашем направлении, в районе Покровско-Мирноградской агломерации. И здесь нужно понимать, что у противника здесь довольно удобное и короткое логистическое плечо. То есть он может собирать свои резервы, например, в районе Донецка, который находится всего-навсего в 40 километрах как от Константиновки, так и от Покровска. И, соответственно, уже далее принимать решение, что именно он будет штурмовать, где он будет сосредотачивать свой удар. Будет ли это Часов Яр, будет ли это Константиновка, будет ли это Покровск. Поэтому резервы удалось накопить. Армия будет последней структурой, которая почувствует нехватку бензина. Учитывая просто то, что она действует в приоритетном режиме. И у нее есть, фактически, своя независимая система поставок», — подытожил Владимир Полевой.

Впрочем, военный добавил, что в настоящее время интенсивность атак снизилась. Украинские военные тем временем следят за ситуацией, в частности, за тем, куда российское командование перебросит эти резервы.

Новини.LIVE ранее сообщали, что, несмотря на интенсивные штурмы и использование авиации в ходе летней кампании, армия РФ не добивается успеха на фронте из-за успешной обороны украинских защитников. В то же время тыл самой России становится всё более уязвимым. Из-за успешных атак украинских дронов командование РФ ослабляет фронтовую ПВО. Фронтовые комплексы «Панцирь» теперь перебрасывают в Москву, чтобы прикрыть местный нефтеперерабатывающий завод, а возле делового центра «Москва-Сити» срочно обустраивают позиции для С-400.

Масштабы потерь оккупантов подтверждают сложную ситуацию для Кремля. По оценкам НАТО, Россия потеряла в войне против Украины до 1,45 миллиона военнослужащих. Источники в Альянсе уточнили, что около полумиллиона из них — это безвозвратные потери (погибшие). Чтобы удерживать темп наступления, врагу приходится ежемесячно восполнять нехватку в 30–35 тысяч человек.