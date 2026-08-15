Россияне нанесли удар по Кривому Рогу: город остался без света

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото иллюстративное: ГСЧС

Александр Шорохов Редактор

Враг нанес удар по Кривому Рогу днем 15 августа. На месте удара возник пожар, один человек получил ранение. Последствия уточняются. В сети сообщают, что город остался без света после вражеской атаки, также наблюдались перебои в работе общественного электротранспорта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Днепропетровской ОВА.

Перебои с электричеством

В сети сообщили, что также были перебои с электротранспортом, но движение оперативно восстановили.

иСообщение Днепропетровской ОГА. Фото: скриншот

"Один человек ранен. Враг нанес удар по Кривому Рогу. Возник пожар. Ранение получил мужчина. Последствия уточняются", — сообщили в Днепропетровской ОГА.

Сообщение о пожаре. Фото: скриншот

Как ранее писали Новини.LIVE, российские войска нанесли удар по жилым кварталам Кривого Рога. Под ударом оказался строительный гипермаркет Эпицентр, в результате обстрела есть раненые.

Также мы сообщали, что российские оккупанты атаковали АЗС возле Кривого Рога. Враг нанес удар реактивным дроном типа Shahed. Пострадали трое мирных жителей, среди которых был ребенок. Позже в ГСЧС обнародовали информацию, что одним из погибших оказался спасатель ГСЧС и его сын.