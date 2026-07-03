РФ более 10 раз ударила по Днепропетровщине с помощью ракет и БпЛА

Спасатели тушат пожар в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В Днепропетровской области по состоянию на 7:30 3 июля зафиксировано более десяти вражеских обстрелов, осуществленных с помощью артиллерии, ракет и беспилотников. Российская армия атаковала четыре района области, в результате чего травмы различной степени тяжести получили десять человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Россияне более 10 раз нанесли удары по Днепропетровской области ракетами и БПЛА

Больше всего пострадал Кривой Рог, где ранения получили семь граждан. Среди них две женщины в возрасте 45 и 68 лет. Их госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести. Еще пятеро жителей Кривого Рога будут проходить амбулаторное лечение. В городе разрушены несколько учебных заведений, магазин, промышленное предприятие, многоквартирные дома и частный автотранспорт.

Разрушение частного дома. Фото: Днепропетровская ОГА

В Синельниковском районе под удар российских войск попала Шахтерская громада. Там попадания привели к повреждению автомобилей и ранению трёх человек. Медики доставили в больницу 22-летнюю девушку, а также двух мужчин в возрасте 33 и 49 лет. Состояние всех троих госпитализированных пациентов специалисты оценивают как средней тяжести.

Разрушена крыша жилого дома. Фото: Днепропетровская ОГА

Кроме того, под постоянными обстрелами находился Никопольский район. Враг наносил удары по самому Никополю, а также по территории Мировской, Марганецкой и Покровской громад. В результате вражеских ударов вспыхнул пожар, огонь и взрывы разрушили частный жилой дом и несколько хозяйственных построек. Также захватчики пытались нанести удар по Криничанской громаде.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, российские войска в течение 1–2 июля совершили серию жестоких атак на гражданскую инфраструктуру Днепропетровской и Запорожской областей, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

В ночь на 1 июля россияне нанесли массированный удар по Днепропетровской области, поразив сразу пять автозаправочных станций. В результате попаданий на объектах вспыхнули масштабные пожары, ещё трое человек получили травмы различной степени тяжести.

Террор в Днепропетровской области продолжился и на следующий день, 2 июля, когда оккупанты нанесли удар по региону управляемыми авиабомбами. В результате этого обстрела погибла 7-летняя девочка, также ранения получили несколько мирных жителей.

В тот же день под вражеским ударом оказался и Запорожье, которое армия РФ атаковала ударными беспилотниками. Один из дронов попал непосредственно в здание спортивного комплекса с бассейном. Ситуация осложнялась тем, что в момент попадания внутри комплекса находились люди.