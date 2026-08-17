Россия запустила по Украине 128 БПЛА: есть попадания в 14 точках

Бойцы мобильно-огневой группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В ночь на 17 августа украинская ПВО отразила массированную атаку, сбив 106 вражеских беспилотников на востоке, юге и севере страны. Всего оккупанты задействовали 128 аппаратов различных типов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Командования Воздушных сил ВСУ.

Результаты работы противовоздушной обороны по состоянию на 17 августа

По предварительным подсчетам на 08:30, защитникам неба удалось ликвидировать или подавить с помощью систем радиоэлектронной борьбы 106 вражеских целей. Несмотря на высокий показатель уничтожения, в воздушном пространстве по-прежнему фиксируется присутствие нескольких летательных аппаратов, поэтому военное командование призывает граждан соблюдать правила безопасности.

Статистика 17 августа. Фото: ВВС ВСУ

Всего для этого удара российские войска запустили 128 беспилотных летательных аппаратов. На них было использовано сразу несколько типов вооружения, в частности ударные Shahed и их реактивные модификации, а также аппараты «Гербера» и ложные цели для истощения ПВО типа «Пародия». Запуски осуществлялись из временно оккупированного Донецка и трёх российских городов — Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

Для противодействия вражескому оружию в восточных, южных и северных областях командование задействовало авиацию, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Сил обороны, а также специалистов по беспилотным системам и радиоэлектронной борьбе.

К сожалению, подтверждены прямые попадания беспилотников противника в 14 различных точках. Кроме того, еще на двух участках зафиксировано падение обломков сбитых российских дронов.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в СБС предупредили, что в осенне-зимний период Россия планирует расширить масштабы воздушных ударов по Украине с применением баллистических ракет и новых реактивных дронов. Параллельно агрессор проводит скрытую мобилизацию, пытаясь компенсировать значительные потери личного состава на фронте.

Также Россия развернула сеть вдоль украинской и белорусской границ РФ из десяти засекреченных баз для запуска дальнобойных беспилотников. Эти площадки уже используются для обстрелов Киева, однако дальность поражения новых дронов представляет угрозу и для объектов НАТО, в частности Варшавы.

Между тем Минобороны РФ открыто анонсирует подготовку к зимним ударам по украинской энергосистеме. По оценке Центра противодействия дезинформации СНБО, такие действия вызовут зеркальный ответ и приведут к масштабным перебоям со светом, теплом и топливом на территории самой России.