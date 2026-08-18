Россия запустила 147 БПЛА: зафиксированы попадания в 19 точках

Военнослужащий ВСУ, отражающий воздушную угрозу. Фото: Генштаб ВСУ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Российская армия ежедневно наносит удары по Украине с использованием различных видов оружия. Силы обороны сбили и нейтрализовали 111 вражеских беспилотников во время массированного ночного налета российских дронов 18 августа. Всего оккупанты запустили 147 дронов различных модификаций с территории РФ и оккупированных территорий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные отчета Командования Воздушных сил ВСУ.

Как силы ПВО отразили российскую атаку в ночь на 18 августа

Украинская противовоздушная оборона обезвредила 111 вражеских беспилотных летательных аппаратов во время отражения ночного воздушного нападения. По предварительной информации, по состоянию на 08:00 утра подразделения уничтожили и подавили дроны типа Shahed, «Гербера» и аппараты других типов в северных, южных и восточных регионах страны.

Статистика сбитых целей по состоянию на утро 18 августа. Фото: ВВС ВСУ

Массированный налет начался в 18:00 17 августа и продолжался всю ночь на 18 августа. Всего противник задействовал 147 ударных беспилотников типа Shahed, в том числе их реактивные модификации, дроны «Гербера», а также беспилотники-имитаторы типа «Пародия». Запуски осуществлялись сразу с нескольких направлений: из районов российских городов Курска, Орела, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и Донецка.

Также зафиксировано попадание вражеских дронов в 19 точках. Кроме того, в трех точках зафиксировано падение обломков сбитых аппаратов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по данным Сил беспилотных систем, осенью и зимой враг планирует радикально нарастить масштабы обстрелов. Для этого они будут задействовать баллистические ракеты и новейшие реактивные дроны.

В то же время Украина изменила формат официального информирования населения, поэтому больше не публикует подробную статистику сбитых или зафиксированных российских ракет во время обстрелов. Как отмечает агентство Bloomberg, такой шаг предпринят из соображений безопасности.

Чтобы надежно защитить энергетику и гражданские объекты в холодное время года, президент Владимир Зеленский подчеркнул острую необходимость в западной помощи. По его словам, для того чтобы как-то пережить отопительный сезон, США должны передать Украине хотя бы 5% собственных запасов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, тогда как для полного закрытия неба от баллистических атак требуется не менее 10% запаса.