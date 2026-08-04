Россия запустила 136 БПЛА и ракету Искандер-М по Украине: сколько сбито

Бойцы мобильно-огневой группы. Фото: Воздушные силы ВСУ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Украина подверглась очередному воздушному удару: за прошедшие сутки, 3 августа, российские войска запустили баллистическую ракету «Искандер-М» и 136 ударных и ложных БпЛА с пяти разных направлений. Защитникам неба удалось подавить и сбить большинство беспилотников на востоке, юге и севере страны, при этом зафиксированы попадания почти в двух десятках мест.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Россия атаковала Украину дронами и баллистическими ракетами

Среди запущенных целей были как реактивные и обычные ударные БПЛА типа Shahed, так и дроны "Гербера", "Италмас", а также специальные дроны-имитаторы "Пародия". Запуски этого арсенала осуществлялись сразу с нескольких точек. С территории Российской Федерации беспилотники летели из районов Орла и Миллерово. Кроме того, пуски осуществлялись с временно оккупированных территорий: из Донецка, а также с крымских полигонов в Чауде и Гвардейском.

Статистика сбитых целей. Фото: Воздушные силы ВСУ.

Согласно предварительным данным на 08:00 4 августа, защитникам удалось успешно подавить и сбить 117 беспилотников различных типов, включая Shahed, "Италмас" и "Герберу". Успешная работа ПВО фиксировалась в северных, восточных и южных регионах Украины.

Несмотря на это, избежать последствий российского удара не удалось. Баллистическая ракета и 14 вражеских беспилотников попали в 14 различных мест. Также в трех местах зафиксировано падение обломков от сбитых целей.

Новини.LIVE сообщали ранее, что Владимир Зеленский объявил о запуске нового формата оборонного сотрудничества с международными союзниками под названием Drone Deals. Отвечать за координацию этого направления будет Рустем Умеров, который, согласно решению президента, переходит на должность главы Службы внешней разведки Украины.

Между тем российская армия активно сосредоточилась на разработке и применении реактивных ударных дронов. По своим характеристикам, скорости и сложности обнаружения эти аппараты всё больше напоминают крылатые ракеты. Россия делает ставку на такие технологии с целью затруднения работы украинской противовоздушной обороны и поиска новых путей для её обхода.