Россия убила пятерых мирных жителей в Сумской области: среди них младенец

Полиция осматривает подвергшийся нападению объект в Сумской области. Фото: Нацполиция Украины

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

За прошедшие сутки российские войска нанесли массированные удары по Сумской области. Погибли пять человек, в том числе младенец. Еще десятки мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает Новини.LIVE.

Полиция сообщила о последствиях российских ударов по Сумской области за сутки

Сумская область подверглась масштабным вражеским обстрелам за последние сутки. Под ударом оказались 22 населенных пункта региона. В Роменской громаде российский беспилотный летательный аппарат попал непосредственно в жилой дом. Эта атака унесла жизни четырёх человек: 76-летнего мужчины, двух женщин в возрасте 26 и 39 лет, а также девочки, которой был всего один год и восемь месяцев.

Разрушенный дом и детская площадка. Фото: Нацполиция Украины

Кроме того, в этой громаде ранения получили трое мужчин в возрасте 33, 35 и 62 лет.

Полиция осматривает руины дома. Фото: Нацполиция Украины

Еще одна гибель мирного жителя зарегистрирована в Ричковской громаде. Там в результате удара вражеского дрона погибла 49-летняя женщина, а 47-летний мужчина получил травмы.

Последствия российской атаки в Сумской области. Фото: Нацполиция Украины

В то же время в Сумской громаде в результате атаки дрона пострадали 18-летняя девушка, 23-летняя женщина, а также двое мужчин в возрасте 51 и 64 лет. Также в этой же громаде россияне нанесли удар управляемой авиационной бомбой. В результате взрыва КАБ пострадало большое количество людей, среди которых пятеро детей, четыре женщины и четверо мужчин.

В Садовской громаде под атаку БпЛА попали четверо местных жителей: две женщины и двое пожилых мужчин получили ранения. В Ворожбянской громаде российский дрон взорвался рядом с транспортным средством, травмировав 53-летнюю женщину и 55-летнего мужчину.

Также зафиксирована атака в Белопольской громаде, где оккупанты сбросили взрывное устройство с беспилотного аппарата. В результате этого взрыва травмы получили двое мужчин в возрасте 53 и 63 лет. Кроме того, под прицелом российских войск оказалась Криничанская громада.

Новини.LIVE освещали серию российских атак на Сумскую область, направленных против гражданского населения.

В ночь на 26 июня вражеский ударный беспилотник поразил крышу девятиэтажного дома, в результате чего на крыше здания вспыхнул масштабный пожар. Уже 28 июня Сумская область вновь оказалась под ударом дронов, что привело к ранению 32 человек, среди которых трое детей.

Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы продвижении российских войск вглубь региона и создании так называемой «зоны безопасности». Но эта информация не соответствует действительности. Военный эксперт Иван Тимочко заявил, что эти тезисы являются частью вражеской пропаганды, ведь на самом деле российская наступательная операция на Сумском направлении потерпела полную неудачу и не имеет реальных успехов на фронте.