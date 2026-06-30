Россия сбросила КАБы на Запорожье: люди массово обращаются к врачам

Разрушения в городе в результате взрывов. Фото: Запорожская ОГА

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Четверо мирных жителей получили ранения в результате очередного российского удара по Запорожью управляемыми авиабомбами, который привел к разрушению здания и возникновению пожара. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшей женщине и трем мужчинам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

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Войска РФ обстреляли Запорожье, поразив одно из зданий города. В результате вражеского попадания здание повреждено, на месте прилета вспыхнул пожар, который подразделениям спасательной службы уже удалось полностью ликвидировать.

Повреждения в результате обстрела. Фото: Запорожская ОГА

Масштабы разрушений. Фото: Запорожская ОГА

Медики оказывают помощь. Фото: Запорожская ОГА

Число гражданских лиц, которым потребовалась неотложная медицинская помощь в связи с последствиями этой российской атаки, по состоянию на 10:46 увеличилось до четырёх человек. Среди раненых — 48-летняя женщина. Кроме неё, травмы различной степени тяжести получили трое мужчин в возрасте 51, 54 и 67 лет. В настоящее время всем пострадавшим запорожцам врачи оказывают помощь.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Запорожье практически ежедневно подвергается ударам российских войск. Так, 29 июня россияне атаковали беспилотником маршрутное такси, в результате чего трое погибли и по меньшей мере шестеро получили ранения, среди которых — ребенок.

За два дня до этого, в ночь на 27 июня, россияне уже наносили удары по Запорожью управляемыми авиабомбами. Тогда в результате попаданий были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, гражданские лица получили ранения.