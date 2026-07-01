Россия регулярно атакует по АЗС в Днепропетровской области: есть жертвы

Разрушенная АЗС. Фото: Днепропетровская ОГА

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Во время ночного налета российские войска нанесли удары по пяти автозаправочным станциям в Днепропетровской области, в результате чего вспыхнули пожары и оборудование было полностью уничтожено. В результате этих атак погибла женщина, ещё трое человек получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Россия уничтожает автозаправочные станции в Днепропетровской области

Под прицелом российской армии оказались сразу пять автозаправочных станций в разных уголках региона. На каждом пострадавшем объекте вспыхнул пожар, известно, что техническое оборудование заправок получило серьезные повреждения.

Разрушенная АЗС. Фото: скриншот

В результате этих ударов есть жертвы среди местного населения. Вследствие вражеских обстрелов погибла женщина. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще трое человек.

Врачи уже оказали им необходимую помощь. Одну из раненых женщин доставили в больницу, где она находится под наблюдением медиков, а две другие пострадавшие после оказания неотложной помощи отпущены домой и проходят лечение амбулаторно.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Днепропетровская область остается под постоянным прицелом российских оккупантов, которые продолжают атаки на гражданскую инфраструктуру региона.

В ночь на 28 июня враг нанес удары по заправочным станциям в двух районах области, вызвав масштабные пожары; также зафиксированы разрушения в Никопольском районе.

В то же время Днепропетровская область приходит в себя после ракетного удара по Кривому Рогу, где число жертв возросло до четырёх. В реанимации скончалась пожилая женщина. Общее число пострадавших в городе достигло 27 человек, среди которых есть ребенок. В память о погибших 24 июня в Кривом Роге был объявлен день траура.