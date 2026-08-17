Россия развернула 10 баз дронов у границ: подробности The Telegraph

Российские военные готовят дрон к запуску. Фото: российские СМИ

Россия развернула сеть из десяти секретных баз с десятками пусковых площадок для дальнобойных дронов вдоль границ с Украиной и Беларусью. Эти объекты уже непосредственно задействуются для атак на Киев, но радиус действия нового оружия позволяет России наносить удары даже по столице Польши и другим объектам НАТО.

Об этом говорится в расследовании The Telegraph, передает Новини.LIVE.

Россия построила как минимум десять площадок для запуска дальнобойных дронов

Журналистское расследование издания The Telegraph, основанное на спутниковых снимках и утечке непубличных документов, зафиксировало не менее 59 вновь построенных механических направляющих рельсов. Это специфические пусковые рельса, которые используются для подъема беспилотных аппаратов в воздух без традиционных взлетных полос. В частности, в приграничных районах рядом с Украиной и Беларусью развернута сеть из как минимум десяти секретных российских баз, оснащенных инфраструктурой для массированного запуска ударных дронов-камикадзе большой дальности.

Новые базы. Фото: The Telegraph

Часть стартовых центров российские власти обустроили на базе действующих гражданских аэропортов и военных объектов, а остальные площадки были построены с нуля в сельской местности. Согласно материалам мониторинга открытых данных,семь из десяти выявленных локаций Россия уже активно использовала во время недавних массированных бомбардировок Киева, пользуясь близостью к границе для прорыва ослабленной защиты украинской противовоздушной обороны.

Базы дронов и пусковые рельса. Фото: The Telegraph

Аналитики специализированной компании DroneSec обнаружили, что примерно 20 установленных рельсов имеют удлиненную конструкцию, приспособленную именно под тяжелые и скоростные модели.

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Между тем российский оборонпром быстрыми темпами модернизирует собственные версии иранских дронов "Шахед", которые способны летать на расстояние до 1000 км.

Кроме того, расширение инфраструктуры российских войск указывает и на накопление колоссальных запасов оружия: только один из обнаруженных объектов рассчитан на одновременное размещение более 1000 беспилотников, а на ряде других продолжается достройка пусковых модулей. Дроны же доставляются с заводов по всей РФ, в частности из кластера специальной экономической зоны "Алабуга", который способен выпускать по 6000 единиц ежегодно.

В связи с этим аналитики обратили внимание, что размещение такого оружия на новых пусковых позициях превращает Варшаву в легкодостижимую цель для кремлевских беспилотников в случае эскалации.

Карта досягаемости российских дронов, которые можно запустить с новых баз. Фото: The Telegraph

Представители разведывательных органов США и европейских государств отмечают, что Москва прорабатывает сценарии ударов по критически важным объектам, вооружённых провокаций на территории Польши или операций под чужим флагом с перекладыванием вины на Украину. Хотя фактов подготовки непосредственного нападения пока нет, Североатлантический альянс готовится к возможным кризисам.

Чиновник НАТО в комментарии изданию подчеркнул, что военный альянс готов защищать каждый сантиметр территории союзников и будет усиливать готовность сдерживать и защищаться от любой угрозы.

Представитель Альянса также добавил: "Дроны коренным образом изменили характер современной войны и стали решающим фактором на поле боя. Мы быстро расширяем наши возможности по производству, эксплуатации и нейтрализации дронов в крупных масштабах".

Попавшие в сеть украинские правительственные документы свидетельствуют: новые российские модели беспилотников "Геран-4" и "Геран-5" разгоняются до скоростей, затрудняющих перехват средствами ПВО, имея на борту боевую часть весом 90 килограммов. Кроме того, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об оснащении аппаратов "Герань" ракетами класса "воздух-воздух", предназначенными для поражения самолетов украинской обороны над Киевом.

Кремль также открыто заявлял о способности даже устаревших медленных дронов долетать до побережья Великобритании, однако военные считают такую попытку гарантированно обречённой на сбивание.

Исполнительный директор и основатель компании DroneSec Майк Монник, анализируя спутниковые данные, пояснил, что Кремль значительно расширил эту сеть для нападений на Украину и постоянного удержания стран НАТО под прицелом.

"Это расширение пусковой площадки показывает, как Россия расширила свои возможности по запуску большего количества дронов, одновременно используя технологии, затрудняющие перехват используемых типов дронов", — сообщил эксперт.

Как ранее писали Новини.LIVE, по данным украинской разведки, по состоянию на август 2026 года Россия собрала более 6 тысяч ударных беспилотников типа "Герань". Российская армия целенаправленно накапливает этот арсенал для подготовки массированных комбинированных атак на территорию Украины.

Кроме того, Министерство обороны РФ открыто намекает на подготовку новых зимних ударов по украинской энергетике. В Центре противодействия дезинформации СНБО отреагировали и предупредили о необратимых последствиях для самих же россиян.

Также россияне могут увеличить количество атак с помощью дешёвых ударных беспилотников "Бандероль". Военные аналитики отмечают, что из-за низкой себестоимости этих аппаратов главной угрозой становится способность врага запускать их в очень больших количествах.

Дефицит ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot может затянуть войну как минимум до 2027 года. Чтобы воспользоваться этой уязвимостью перед зимой, российская промышленность уже максимально наращивает производство баллистических и крылатых ракет.