Военные маневры РФ вблизи Японии: состоялся запуск ракет с подводной лодки

Военнослужащие РФ и Владимир Путин. Фото: российские СМИ

Тихоокеанский флот Российской Федерации в четверг, 20 августа, сообщил об успешном поражении целей на дистанции свыше 300 километров. Военные испытания прошли в акватории Южных Курильских островов, хотя на самом деле точная дата неизвестна, поскольку ведомство её не разглашает. Для запуска ракет российское командование задействовало ракетный крейсер, атомную подводную лодку, а также комплексы береговой обороны «Бастион».

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

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Россия провела ракетные испытания недалеко от Японии

В правительстве Японии уже отреагировали на такие действия. Глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотеги во время общения с журналистами подчеркнул: "Наращивание военной мощи России на четырёх Северных островах противоречит позиции Японии и неприемлемо".

В Bloomberg обратили внимание, что данные военные учения совпали по времени с дипломатическим кризисом между РФ и Японией. На прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин впервые посетил Итуруп, что сразу вызвало официальный протест Токио. Во время пребывания на Дальнем Востоке Путин раскритиковал антироссийские санкции и обвинил Японию в изменении политики в отношении России. Кроме того, он упомянул, что в японских оборонных документах Россия названа серьёзной угрозой.

Несмотря на это, Путин заявил о готовности Москвы искать пути для заключения мирного договора. В то же время Путин подчеркнул, что контроль над Курилами после их захвата СССР в конце Второй мировой войны «закреплен в международных документах». В свое время бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ пытался договориться с Путиным о возвращении Токио двух островов, однако сейчас перспективы возобновления такого диалога практически отсутствуют.

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В то же время действующий премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, в отличие от своих предшественников, пока не проводила переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее Токио активно объединило усилия с западными государствами в поддержке Украины, введя санкции против РФ и передавая украинской армии нелетальную помощь в виде бронежилетов и транспортных средств.

В ЦПД отреагировали на военные учения РФ у Курильских островов

Комментируя ситуацию вокруг учений, глава украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что российские стрельбы у Курил преследуют две конкретные цели. Первая — это демонстративно усилить угрозу для Токио, чтобы уменьшить потенциальные намерения Японии помогать Украине, особенно учитывая, что РФ параллельно готовит пусковые установки для ракет из КНДР.

Вторая цель Москвы, которая, по словам Коваленко, выступает в качестве «сырьевого придатка Пекина», заключается в общем повышении напряженности в регионе. Это создает дополнительное давление на Японию, у которой и без того непростые отношения с Китаем.

Сообщение Андрея Коваленко. Фото: скриншот

"Также напомню, что КНДР демонстративно повышает градус в отношении Южной Кореи, несмотря на то, что Трамп говорит о дружеских отношениях с Кимом. КНДР заинтересована в потенциальном конфликте на Корейском полуострове и рассматривает действия США по сокращению военных учений с Южной Кореей скорее как слабость позиции, чем как деэскалацию", — пояснил Андрей Коваленко.

Новини.LIVE сообщали о том, что Северная Корея передала Москве около полусотни баллистических ракет трех различных модификаций с огромной ударной силой, а в РФ для них обустраивают шесть пусковых систем, рассчитанных в сумме на 120 залпов. Россия планирует атаковать ими украинские города и хорошо знает, что точность этих ракет довольно низкая.

В Кремле пока отвергают планы объявления массовой мобилизации. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заверил, что сейчас военный призыв якобы не актуален, однако намекнул, что власти могут вернуться к этому вопросу после выборов в Госдуму.

В то же время РФ уже построила у границ Украины и Беларуси десять замаскированных баз с десятками установок для запуска дальнобойных беспилотников. Эти площадки уже используются для ударов по Киеву.