Россия обстреляла Запорожье ракетами КАБ: среди тяжелораненых подросток

Медики скорой помощи спасают раненых. Фото: ГСЧС Запорожья

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Запорожье подверглось массированной бомбардировке: в течение полутора часов российские войска сбросили на жилые кварталы города восемь управляемых авиабомб. В результате атаки погибла пожилая женщина, еще более тридцати человек получили ранения, а десятки жилых домов подверглись значительным разрушениям.

Об этом в эфире «Мы-Украина» сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Россия бомбила Запорожье более 1,5 часа

В Запорожье завершили поисково-спасательную операцию после серии российских авиаударов, повредивших 85 жилых домов. Атака, длившаяся полтора часа и не затронувшая ни одного военного объекта, унесла жизнь 71-летней жительницы города и ранила еще десять человек, среди которых есть 16-летняя девушка.

Иван Федоров подчеркнул в прямом эфире, что среди атакованных объектов не было ни одной военной цели. Пострадала исключительно жилая застройка. Этот массированный удар длился в общей сложности полтора часа. Спасатели, медицинские бригады, коммунальщики и все ответственные ведомства оперативно прибыли на места попаданий, приступив к работе с первых минут после взрывов.

Медики борются за жизнь трёх пациентов, находящихся в крайне тяжёлом состоянии: 16-летней девушки, 75-летней женщины и 78-летнего мужчины. Остальные семеро госпитализированных стабилизированы, их состояние оценивается как средней тяжести, все они получают надлежащее лечение.

Помимо человеческих жертв, город понес значительные инфраструктурные потери от прямого попадания боеприпасов. Взрывные волны и осколки повредили 22 многоэтажных дома и 63 частных усадьбы. В квартирах и домах горожан сорваны крыши, разрушены балконы и массово выбиты оконные стекла.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, российская армия регулярно применяет КАБы по Запорожью. Так, в воскресенье, 2 августа, удар был нанесен по частному сектору города, в результате чего погиб человек.

Из-за интенсивных обстрелов и растущего количества разрушенных и поврежденных объектов дома необходимо как можно быстрее ремонтировать. Запорожский городской совет на очередном заседании утвердил масштабный пакет финансовой помощи, направленный на устранение разрушений от вражеских обстрелов. Выделенные средства предусматривают, прежде всего, срочное восстановление поврежденного жилого фонда.