Россия обстреляла Днепропетровскую область: есть значительные разрушения

Спасатели тушат пожары. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

За прошедшие сутки российские войска совершили серию атак на Днепропетровскую область, применив беспилотники в пяти районах. Известно, что в результате атаки есть пострадавшие, а также значительные разрушения.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, цитирует Новини.LIVE.

Россия применила беспилотники в Днепропетровской области 2 июля

Наибольшее количество пострадавших было зафиксировано в Синельниковском районе, где под обстрелом оказались Петропавловская община и населенный пункт Шахтерское. Там зафиксирован пожар в четырехэтажном жилом доме, в ходе которого и пострадали два человека.

В Павлограде из-за вражеских попаданий возникло масштабное возгорание, в результате которого сгорело более десяти единиц техники, в том числе легковые автомобили, грузовики и мотоциклы.

Последствия российских обстрелов в Днепропетровской области 2 июля. Фото: ГСЧС

В Никопольском районе удары дронов пришлись на Никополь, а также на Марганецкую, Покровскую и Мировскую общины. Последствиями этих обстрелов стали повреждения частных домовладений, транспортных средств и зданий административного назначения.

Кроме того, в Криворожском районе враг нанес удар по городу Апостолово, где была повреждена автозаправочная станция. В Днепровском районе под удар попали Новоалександровская и Солонянская общины, где атаки сопровождались возникновением пожаров.

Недавно Новини.LIVE сообщали о последствиях российского удара по Днепру 29 июня. Во время утренней атаки на Днепр погибли пять человек, ещё десять получили ранения, при этом серьёзно пострадало местное производственное предприятие.

В ту же ночь под вражеский удар попали пять автозаправочных станций в регионе. Следствием атаки стали разрушения оборудования и масштабные пожары, унесшие жизнь одной женщины; ещё трое гражданских лиц получили ранения.