Россия наносит удары по Украине крылатыми ракетами: где существует угроза ударов

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Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Рано утром 20 августа россияне наносят удар по Украине крылатыми ракетами. Вражеские ракеты уже находятся в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Военно-воздушных сил ВСУ.

Украина под ракетным ударом 20 августа

Отметим, что этой ночью мониторинговые каналы писали, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые используют для запуска крылатых ракет по Украине.

Сейчас вражеские цели уже над нашей страной. По данным Воздушных сил ВСУ, первые ракеты залетели через Сумскую область в 03:46.

Следующие ракеты были зафиксированы в Харьковской области после 04:10. Затем они уже находились в Полтавской области и двигались также в направлении Днепропетровской области.

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