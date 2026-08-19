Россия наносила удары с помощью дронов и «Бандеролей»: ПВО сбила не все цели

Бойцы мобильно-огневой группы ПВО. Фото: ВВС ВСУ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Украинская противовоздушная оборона уничтожила и нейтрализовала 58 воздушных целей во время комбинированной атаки РФ в ночь на 19 августа. Защитники обезвредили 56 дронов различных типов и два барражирующих боеприпаса "Бандероль". Известно, что противник также применил баллистические ракеты по Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил Украины.

Как отработали силы ПВО по состоянию на утро 19 августа

По состоянию на 08:30 среды, 19 августа, украинские военные обезвредили 58 вражеских средств воздушного нападения в северных, южных и восточных регионах. Силы обороны сбили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы 56 беспилотников типов Shahed, "Гербера" и других модификаций, а также уничтожили два баражирующих боеприпаса "Бандероль".

Статистика сбитых целей 19 августа. Фото: ВВС ВСУ

Всего противник направил на украинскую территорию две баллистические ракеты "Искандер-М" и 65 ударных беспилотников. Среди дронов фиксировались реактивные и обычные "Шахеды", аппараты "Гербера", а также приманки-дроны "Пародия" для отвлечения ПВО и баражирующие боеприпасы "Бандероль". Пуски осуществлялись из районов российских городов Орел и Курск, а также из временно оккупированного Донецка и поселка Гвардейское в АР Крым.

Новини.LIVE сообщали ранее, что Командование Сил беспилотных систем прогнозирует сложный осенне-зимний период в Украине из-за намерения России усилить атаки реактивными БПЛА и баллистическими ракетами.

В то же время обеспечение украинского неба средствами защиты достигло критической отметки, поскольку имеющийся запас противоракет покрывает лишь 1% от реальной потребности. По словам Владимира Зеленского, переговорный процесс по поставкам зенитных комплексов ведется постоянно на закрытом уровне.