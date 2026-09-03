Ночью 3 сентября 2026 года россияне обстреляли многоэтажный дом в Одессе

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГУ ГСЧС в Одесской области

У ніч проти четверга, 3 вересня, Одеса опинилася під російською атакою. Зазнала пошкоджень багатоповерхівка. Постраждали восьмеро людей. Їм надають допомогу. Інформацію щодо наслідків обстрілу наразі уточнюють.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про обстріл Одеси вночі 3 вересня

Повітряну тривогу в Одеському районі оголошували від 23:28 2 вересня до 00:01 та від 01:12 до 01:25. О 23:29 Повітряні Сили ЗС України попередили про реактивний БпЛА в напрямку Одеси, а о 01:05 — про реактивний безпілотник на Одещині в напрямку Вінниччини.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака повідомляв, що в ніч проти 2 вересня Одесу масовано атакували російські війська. Зазнали пошкоджень 24-поверхівка, два ліцеї, автомобілі. Постраждали восьмеро людей, зокрема дитина.

Також Новини.LIVE з посиланням на медичний директора однієї з лікарень Богдана Зінчука повідомляв, що після атаки РФ на Одесу вночі 2 вересня госпіталізували п'ятьох людей. У чотирьох пацієнтів уламкові поранення ніг. Ще одна людина травмувалася через падіння і зламала ногу.