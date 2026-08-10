Россия нанесла удар КАБами по Запорожью: повреждены дома, есть раненые

Последствия обстрела Запорожья 10 августа. Фото: Запорожская ОВА

Александр Шорохов Редактор

Утром 10 августа российская армия атаковала Запорожье. Управляемые авиабомбы попали в жилые дома. На данный момент известно, что пострадали как минимум трое горожан.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Удары по Запорожью

По словам Ивана Федорова, враг поразил жилые дома, возникли возгорания транспортных средств.

Поврежденный автомобиль в Запорожье в результате обстрела 10 августа. Фото: Запорожская ОВА

В настоящее время угроза применения управляемых авиационных бомб в Запорожской области сохраняется.

Жители Запорожья на месте обстрела. Фото: Запорожская ОВА

Федоров призвал всех, кто нуждается в помощи, обратиться в городской колл-центр или на горячую линию Запорожской ОВА.

Поврежденный дом в результате обстрела 10 августа. Фото: Запорожская ОВА

На месте попаданий продолжается спасательная операция.

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