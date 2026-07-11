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Главная Новости дня Россия нанесла более тысячи ударов по Запорожской области: есть погибший и десятки раненых

Россия нанесла более тысячи ударов по Запорожской области: есть погибший и десятки раненых

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Дата публикации 11 июля 2026 08:07
Атака РФ на Запорожье 10 июля — подробности
Поврежденный дом. Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 1011 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области. В результате атак один человек погиб, еще 30 получили ранения.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Атака РФ на Запорожье 10 июля

По его словам, оккупанты применили авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию. Также зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

По данным ОВА, российская армия нанесла 20 авиаударов по Запорожью и еще ряду населенных пунктов области, среди которых Новониколаевка, Любицкое, Листовка, Новорозовка, Таврическое, Светлая Долина, Барвиновка, Червоный Яр, Свобода, Даниловка, Долинка, Омельник, Егоровка, Никольское, Широкое и Преображенка.

Кроме того, оккупанты атаковали область 748 беспилотниками различных типов, преимущественно FPV-дронами. Под ударами оказались Запорожье, Малокатериновка, Речное, Новояковлевка, Беленькое, Каневское, Калиновка, Юрковка, Григоровка, Степногорск, Приморское, Орехов, Малая Токмачка, Гуляйпольское и десятки других населенных пунктов.

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Также российские войска совершили 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Степовому, Чаривному, Гуляйпольскому, Новоселовке и Верхней Терсе.

Еще 233 артиллерийских удара пришлись на населенные пункты области, в частности на Орехов, Степногорск, Малые Щербаки, Новоданиловку, Гуляйпольское, Воздвижковку и другие общины.

В результате российских атак поступило 169 сообщений о повреждении жилых домов, объектов инфраструктуры, автомобилей, гаражей и хозяйственных построек.

РФ вдарила по Запорізькій області понад тисячу разів: є загиблий та десятки поранених - фото 1
Заявление Ивана Федорова. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в пятницу, 10 июля, российские войска нанесли авиационный удар по центральной части Запорожья. В результате атаки погиб один человек, еще четверо жителей города получили ранения. Взрывы привели к повреждению зданий, разрушениям и возгораниям в областном центре.

Новини.LIVE писали, что российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиационными бомбами. В результате вражеского удара один человек погиб, еще 29 жителей получили ранения. Взрывная волна и обломки повредили жилые дома, административные здания и другие гражданские объекты, а аварийно-спасательные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

война в Украине Запорожская ОВА атака России на Украину
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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