Россия нанесла 1050 ударов по Запорожской области: ранены семь человек

Сожженные грузовики в Запорожье после нападения России. Фото: Запорожская ОГА

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Массированная атака российских войск на Запорожскую область за последние сутки привела к ранению семи человек. Всего россияне нанесли более тысячи ударов, применив дроны, авиацию и артиллерию против более полусотни населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Последствия российских атак по Запорожской области за сутки

За прошедшие сутки Запорожская область оказалась под обстрелом со стороны российских войск. Зафиксировано 1050 вражеских атак, которые охватили 56 населенных пунктов региона. В результате этих обстрелов непосредственно в самом Запорожье и на территории Запорожского района ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц.

Также в соответствующие службы поступило 169 сообщений от граждан о поврежденных жилых домах, разбитых автомобилях и разрушенных объектах инфраструктуры.

Россияне направили на мирные территории 769 дронов различных модификаций, в основном используя FPV-камикадзе. Под ударом вражеских беспилотников оказались Запорожье, Малокатериновка, Кушугум, Комишуваха, Балабино, Новониколаевка, Каменное, Беленкое, Речное, Новояковлевка, Новорозовка, Новосолошино, Матвеевка, Лысогорка, Марьевка, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловка, Лукьяновское, Малые Щербаки, Орехов, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Белогорье, Чаривное, Гуляйпольское, Верхняя Терса, Староукраинка, Святопетровка, Еленоконстантиновка, Цветковое, Доброполье, Рыбное, Красная Криница и Никольское.

Параллельно с воздушными атаками россияне 260 раз обстреляли область из артиллерии. Обстрелы зафиксированы в Речном, Новояковлевке, Степногорске, Приморском, Степовом, Павловке, Лукьяновском, Малых Щербаках, Гуляйполе, Железнодорожном, Щербаках, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорье, Гуляйпольском, Верхней Терсе, Староукраинке, Святопетровке, Воздвижке, Цветковом, Доброполье и Рыбном. Кроме того, захватчики трижды обстреляли Гуляйпольский и Горкий из реактивных систем залпового огня.

За сутки российские войска нанесли18 авиационных ударов. Бомбы и ракеты попали по таким населенным пунктам, как Юрковка, Любицкое, Даниловка, Зоровка, Новосолошино, Орехов, Новопавловка, Омельник, Свобода, Широкое, Бабаши, Копани, Долинка, Ровно, Гуляйпольское и Тимошовка.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, вечером 22 июня на территории Сумской общины россияне сбросили на гражданские предприятия шесть КАБ. Попадания в промышленный сектор привели к уничтожению гражданского транспорта и ранению трёх человек.

Российские военные выпустили по Харьковскому региону несколько ракет. Известно о попаданиях на территории поселка Васищево Харьковского района. Там спасателям пришлось оперативно тушить пожар площадью 80 кв. метров в складском помещении.