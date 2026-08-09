Россия может использовать украинские дроны для атаки на страны НАТО — СМИ

Военный с дроном. Фото: Генштаб ВСУ

Александр Шорохов Редактор

Правительство Финляндии опасается масштабных провокаций на своих границах со стороны Российской Федерации. Российские войска могут использовать захваченные на фронте в Украине беспилотные аппараты для нанесения ударов по объектам НАТО под чужим флагом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью министра обороны Финляндии Антти Хякканена местному изданию IS.

Угроза эскалации под чужим флагом

Главной целью таких гибридных операций Кремля является попытка ослабить единство европейских стран, запугать союзников и проверить реальную скорость реагирования подразделений НАТО на прямые вызовы.

По словам министра, Финляндии необходимо сохранять бдительность: стране нужно готовиться не только к случаям со сбитыми с курса дронами, но и к более необычным событиям.

"Нам придется быть очень бдительными. Еще во времена холодной войны КГБ в России организовывало настолько изощренные операции, что, к сожалению, возможно все", — заявил министр.

План инсценировки ударов украинскими дронами подтверждают и аналитические данные литовской разведки. Но, по словам Антти Хякканена, даже использование россиянами украинских беспилотников не позволит скрыть реальных заказчиков и исполнителей этой диверсии.

Как ранее писали Новини.LIVE, Нидерланды тоже готовятся к войне и создали условный лагерь для будущих российских пленных. Новый лагерь при необходимости сможет очень быстро принять до 2 тысяч человек. Военные уже протестировали объект на специальном полигоне в провинции Гронинген.

Также мы сообщали, что НАТО планирует предоставить Украине 140 млрд евро помощи в 2026–2027 годах, по 70 млрд евро ежегодно. Но статистика предыдущих лет свидетельствует, что далеко не все обещания союзников выполнялись в полном объеме. Например, с начала полномасштабной войны европейские страны обещали Украине около 400 млрд евро, однако фактически Киев получил менее 180 млрд евро.