Россия меняет тактику обстрелов: ракеты запускают с севера

Спасатели проводят поисковую операцию в Киеве 6 июля после массированной атаки. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Российские войска начали перебрасывать свои противокорабельные ракетные комплексы к северным границам Украины. Таким образом россияне пытаются критически сократить время подлета сверхбыстрых целей к городам, оставив силам ПВО и гражданскому населению считанные минуты на реагирование и спасение.

Об этом в эфире Ранок.LIVE эксклюзивно рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Россияне наносят удары противокорабельными ракетами по гражданским объектам

Армия России вновь изменила тактику атаки на Украину. Они решили перебросить дивизионы с противокорабельными ракетами ближе к северным рубежам. Ранее запуски таких ракет, в частности сверхскоростных «Цирконов», в основном фиксировались с территории оккупированного Крыма. Теперь захватчики пытаются наносить удары с других направлений, чтобы у украинской противовоздушной обороны и жителей городов было значительно меньше времени на обнаружение угрозы и укрытие.

Он отметил, что новые точки запуска выбраны врагом целенаправленно.

«Некоторые дивизионы этих противокорабельных комплексов были перемещены дальше на север. И, собственно, эти ракеты, которые раньше запускали из Крыма те же самые «Цирконы», сейчас чаще летят с северного направления», — пояснил пресс-секретарь.

Главной задачей россиян в этой тактике является максимальное сокращение времени полета. По словам Игната, «Циркон» разгоняется до десяти Махов, а такие же характеристики присущи и аэробаллистическому «Кинжалу», поэтому защитникам крайне трудно на них реагировать.

Хотя упомянутое вооружение создавалось для уничтожения морских целей, технические характеристики позволяют россиянам свободно наносить им удары по наземным объектам по заданным координатам. Вместе с тем Россия активно применяет не по прямому назначению и свои зенитные управляемые ракеты систем С-300 и С-400, постоянно нанося ими удары по наземным целям.

Чтобы гарантированно уничтожать подобные угрозы, украинской армии необходимы современные западные комплексы противовоздушной обороны. Представитель Воздушных Сил подчеркнул, что сбить баллистические и скоростные ракеты может исключительно система Patriot.

«Единственное, что такие ракеты, как «Циркон», «Оникс», ракета «Кинжал», ракета «Х-22», могут сбиваться системой Patriot, потому что технология это предусматривает. Так же, как и классические ракеты «Искандер-М», а также северокорейские «КН-23», — резюмировал Юрий Игнат.

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский подчеркнул критическую важность укрепления противовоздушной обороны Украины и призвал лидеров США и Европы принять решительные меры на саммите НАТО в Анкаре. Он напомнил, что промедление с поставкой ракет для комплексов Patriot лишь подталкивает россиян к террору против мирного населения.

Россия в ночь на 6 июля нанесла массированный удар по Украине. Основной целью вновь стала столица. За прошедшие сутки украинские защитники продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив или подавив 363 вражеские цели, включая 37 ракет и 326 беспилотников различных типов.

Как заявил соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман во время заседания ВСК, Украина разрабатывает собственный аналог Patriot под названием «Фрейя». Этот проект, представляющий собой бюджетную версию ЗРК, может позволить осуществить первый перехват баллистической ракеты отечественной разработки уже к концу 2026 года.