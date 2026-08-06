Россия била БпЛА и ракетами: доля не сбитых дронов возросла

Украинский военнослужащий служит в ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В ночь на 6 августа российская армия нанесла удар по территории Украины двумя ракетами «Оникс», двумя противорадиолокационными снарядами Х-31П и 101 ударным беспилотником. Украинским защитникам не удалось уничтожить все цели.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Чем Россия атаковала Украину за последние сутки по состоянию на 6 августа

Россияне наносили удары по Украине из Курска, Миллерово и Орла, а также из временно оккупированных районов Донецкой области и крымского Гвардейского.

В частности, противник применил две противокорабельные ракеты "Оникс" из Крыма и две противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над Черным морем. Большинство воздушных целей составили 101 ударный беспилотник, среди которых преобладали реактивные модели, а также дроны "Гербера", "Италмас" и имитационные аппараты типа "Пародия".

Статистика сбитых целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

По состоянию на 09:00 утра силам ПВО удалось сбить или подавить с помощью средств РЭБ 66 беспилотников различных типов на южных, восточных и северных направлениях.

В то же время зафиксировано попадание 29 ударных дронов и одной ракеты «Оникс» в общей сложности в 18 точках. Отмечается, что еще в пяти точках зафиксировано падение обломков сбитых целей.

Вчера, как писали Новини.LIVE, Киев и область оказались под массированным ударом со стороны России, которая применила для атаки ракеты и дроны. По итогам ПС ВСУ выяснилось, что в ходе обстрела украинским защитникам не удалось уничтожить ни одной ракеты противника.

Ухудшение ситуации с работой ПВО связано с критической нехваткой запасов ракет. На этом фоне Соединенные Штаты и Украина продолжают переговоры об углублении сотрудничества в сфере обороны. Одним из возможных направлений взаимодействия является передача украинской стороне технологий, которые позволили бы самостоятельно производить отдельные элементы систем противовоздушной обороны Patriot, наиболее эффективно отражающих баллистические атаки.

Параллельно США наращивают собственные производственные мощности для изготовления ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и THAAD. Такое решение связано с сокращением запасов вооружения из-за интенсивного использования этих систем в различных регионах, в частности во время войны России против Украины и боевых действий на Ближнем Востоке.