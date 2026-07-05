Россия атаковала Запорожье: один человек погиб, 16 получили ранения

Спаситель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Александр Шорохов Редактор

За последние сутки российские войска вновь подвергли Запорожскую область массированному обстрелу, нанеся почти тысячу ударов по гражданским объектам. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, а ещё 16 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Под массированным огнем врага оказались более полусотни населенных пунктов региона.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Статистика обстрелов

Захватчики запустили по городам и селам области 607 ударных беспилотников различной модификации, преимущественно FPV-дронов. Также зафиксировано 24 авиаудара, которые пришлись на жилые кварталы Запорожья, Кушугума, Балабиного и многих других прифронтовых населенных пунктов.

Разрушенное здание после обстрела. Фото: Запорожская ОВА

Кроме того, РФ наносила удары из реактивных систем залпового огня и совершил 257 артиллерийских налетов по позициям в нескольких районах. Экстренные службы работают в усиленном режиме для оказания помощи пострадавшим. Масштабы разрушений гражданской инфраструктуры и частных домов

"Поступило 283 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры", — сообщил Иван Федоров.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, РФ нанесла удар по пляжу в Запорожье. Были повреждены помещения кафе и припаркованные автомобили. В результате обстрела ранения получили шесть гражданских лиц, среди них трое детей.

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне нанесли массированные удары по Сумской области. В результате обстрелов погибли пять человек, в том числе младенец. Еще десятки мирных жителей получили ранения.