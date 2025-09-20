Видео
Россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре — Филатов

Россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре — Филатов

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 07:22
Ракетный удар по Днепру - пострадало жилое здание
Последствия обстрелов. Фото: Днепропетровская ОГА (ОВА)

В Днепре российская ракета попала в многоэтажку, сообщил мэр города Борис Филатов. В результате обстрела вспыхнули масштабные пожары, жителей призвали плотно закрывать окна, чтобы избежать опасного дыма.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram в субботу, 20 сентября.

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре

По словам мэра Бориса Филатова, вражеская ракета попала в многоэтажный жилой дом. В результате произошло разрушение конструкций и вспыхнули многочисленные пожары. Местные власти и спасатели работают на месте происшествия, уточняется информация о пострадавших.

Россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре — Филатов - фото 1
Сообщение Филатова в Telegram. Фото: скриншот
 

"Всю ночь не сплю. П****и попали ракетой в жилую многоэтажку... Подробности от военной администрации", - подчеркнул Борис Филатов.

В Днепре и прилегающих районах зафиксировано несколько масштабных возгораний. В результате атаки повреждены многоэтажный дом, частные дома, хозяйственные постройки и гаражи. Также подверглись разрушениям объекты на территории местных предприятий. Сейчас коммунальные службы и ГСЧС ликвидируют последствия удара.

Напомним, что вечером в пятницу, 19 сентября, в Чернигове произошел взрыв. В это время в Черниговской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее мы также информировали, что 19 августа российские войска нанесли удар по Гуляйполю Запорожской области. В результате атаки погибли два человека.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
