Ракетный удар по Днепру - пострадало жилое здание

Последствия обстрелов. Фото: Днепропетровская ОГА (ОВА)

В Днепре российская ракета попала в многоэтажку, сообщил мэр города Борис Филатов. В результате обстрела вспыхнули масштабные пожары, жителей призвали плотно закрывать окна, чтобы избежать опасного дыма.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram в субботу, 20 сентября.

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре

По словам мэра Бориса Филатова, вражеская ракета попала в многоэтажный жилой дом. В результате произошло разрушение конструкций и вспыхнули многочисленные пожары. Местные власти и спасатели работают на месте происшествия, уточняется информация о пострадавших.

Сообщение Филатова в Telegram. Фото: скриншот

"Всю ночь не сплю. П****и попали ракетой в жилую многоэтажку... Подробности от военной администрации", - подчеркнул Борис Филатов.

В Днепре и прилегающих районах зафиксировано несколько масштабных возгораний. В результате атаки повреждены многоэтажный дом, частные дома, хозяйственные постройки и гаражи. Также подверглись разрушениям объекты на территории местных предприятий. Сейчас коммунальные службы и ГСЧС ликвидируют последствия удара.

