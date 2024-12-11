Взрывы в Брянске 11 декабря — пожар на нефтебазе "Транснефть"

Пожар на НПЗ "Транснефть" в Брянске после звуков взрывов. Фото: росСМИ

В ночь на 11 декабря в Брянске Российской Федерации прозвучала серия взрывов. Местные жители жалуются на атаку БпЛА, в результате чего возник пожар на нефтебазе "Транснефть".

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Взрывы в Брянске в ночь на 11 декабря

По словам россиян, подписчиков российских пабликов, над Фокинским районом Брянска было слышно от 6 до 10 взрывов, которые начались примерно в 00:45 по местному времени. После этого в сети начались распространяться кадры пожара, как пишут, на НПЗ "Транснефть".

По предварительным данным, система ПВО якобы сбила несколько БпЛА и они якобы были украинскими. Официальной информации о последствиях или пострадавших пока не было.

Напомним, в конце ноября Генштаб ВСУ официально подтвердил, что силы обороны ночью 29 числа поразили российскую нефтебазу "Атлас" в Ростовской области. Отметим, что ее атаковали и летом этого года.

Также мы сообщали, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ответил, сколько нефтебаз в России были поражены украинскими БпЛА.