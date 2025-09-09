Обстрел Запорожья 9 августа - в городе горит дом

Пожар в Запорожье. Фото: Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

В ночь на 9 августа россияне атаковали Запорожье дронами. В результате обстрела в городе пожар, предварительно, горит дом.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Россияне атаковали город БпЛА. Вследствие вражеского удара, предварительно, горит частный дом. Экстренные службы направлены на ликвидацию последствий", — говорится в сообщении в 00:55.

Позже Федоров уточнил, что враг нанес по городу по меньшей мере два удара.

Обновлено в 01:29

Глава Запорожской ОВА показал видео пожара в городе.

Также он проинформировал, что подразделения ГСЧС проводят тушение пожара.

Спасатели на месте происшествия. Фото: Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Напомним, что россияне регулярно атакуют Запорожье. В частности, вечером 6 сентября из-за обстрела были повреждены детский сад, жилой дом и предприятие. Также известно, что пострадали 15 человек.

Кроме того, утром 7 сентября Федоров сообщил, что враг нанес за сутки 522 удара по 17 населенным пунктам. Также были пострадавшие, и еще погибший человек.