Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне атаковали дронами Запорожье — в городе горит дом

Россияне атаковали дронами Запорожье — в городе горит дом

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 01:02
Обстрел Запорожья 9 августа - в городе горит дом
Пожар в Запорожье. Фото: Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

В ночь на 9 августа россияне атаковали Запорожье дронами. В результате обстрела в городе пожар, предварительно, горит дом. 

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Реклама
Читайте также:

Первые последствия атаки РФ на Запорожье в ночь на 9 сентября

"Россияне атаковали город БпЛА. Вследствие вражеского удара, предварительно, горит частный дом. Экстренные службы направлены на ликвидацию последствий", — говорится в сообщении в 00:55.

Позже Федоров уточнил, что враг нанес по городу по меньшей мере два удара.

Обновлено в 01:29

Глава Запорожской ОВА показал видео пожара в городе.

Также он проинформировал, что подразделения ГСЧС проводят тушение пожара.

Росіяни атакували дронами Запоріжжя — у місті горить будинок - фото 1
Спасатели на месте происшествия. Фото: Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Напомним, что россияне регулярно атакуют Запорожье. В частности, вечером 6 сентября из-за обстрела были повреждены детский сад, жилой дом и предприятие. Также известно, что пострадали 15 человек.

Кроме того, утром 7 сентября Федоров сообщил, что враг нанес за сутки 522 удара по 17 населенным пунктам. Также были пострадавшие, и еще погибший человек.

пожар Запорожье обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации