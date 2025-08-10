Атака на железнодорожный вокзал на Днепропетровщине - видео последствий

Уничтоженный локомотив. Фото: соцсети Андрея Ермака (иллюстративное)

Российские оккупанты массированно атаковали дронами железнодорожный узел и вокзал в Днепропетровской области. В результате удара вспыхнул пожар.

Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский на своей странице в Facebook.

Атака на железную дорогу на Днепропетровщине — детали

Сообщается, что дежурные работники железной дороги были заблаговременно отведены, поэтому обошлось без пострадавших.

Железнодорожники уже начали восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты ночью атаковали Синельниковщину на Днепропетровщине дронами.

Также в течение суток Россия нанесла 491 удар по 15 населенным пунктам Запорожской области. Есть погибшие и раненые.