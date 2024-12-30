Самый дорогой Rolls-Royce в мире — кому на самом деле принадлежит авто

Автомобиль Rolls-Royce Spectre. Фото: Vin Media

2024 год был сложным для украинцев, однако не для всех. Например, 30-летняя жительница Ровно стала обладательницей Rolls-Royce за 650 тысяч евро, однако настоящим хозяином элитного авто может быть известный политик.

Об этом говорится в расследовании Украинской правды.

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В целом в 2024 году, на третий год полномасштабного вторжения, в Украине было приобретено 13 автомобилей Rolls-Royce Spectre. Стоимость одного такого электрокара — более 650 тысяч евро.

Как отмечает УП, первый в Украине электромобиль Rolls-Royce Spectre зарегистрировали на жительницу Ровно. Однако, почему-то машину чаще замечают в Виннице. Согласно данным УП, вероятно, элитным Rolls-Royce пользуется народный депутат Геннадий Вацак. По странному стечению обстоятельств женщина как раз работает в структурах нардепа Вацака от группы "Доверие".

Напомним, на одной из улиц Кривого Рога заметили кроссовер Rolls-Royce Cullinan. Этот элитный автомобиль — один из самых дорогих кроссоверов мира.

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