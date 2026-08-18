Роль SpaceX в защите Украины: Маск отреагировал на заявление Федорова

Илон Маск. Фото: aa.com.tr

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Американский миллиардер Илон Маск публично отреагировал на интервью украинского чиновника Михаила Федорова. Предприниматель сделал репост публикации с фрагментом интервью, в котором подробно говорится о помощи Украине во время войны, и оставил под этим видео эмодзи в виде сердечка.

Об этом со ссылкой на публикацию Маска в X сообщает Новини.LIVE.

Как Маск помогает Украине в сфере технологий

Михаил Федоров назвал Маска одной из важнейших фигур в сфере технологий для Украины. По его словам, американские разработки помогли защитить украинскую ПВО.

"Илон Маск, пожалуй, самый важный человек и предприниматель в мире для нашей страны в сфере технологий. Илон и SpaceX защитили нашу противовоздушную оборону, спасли наши воздушные силы и спасли тысячи гражданских жизней", — заявил Михаил Федоров.

Во время интервью упоминалась и система связи Starlink. Федоров рассказал, как эти технологии помогают военным на фронте и почему спутниковая связь стала критически важной. Также он обратил внимание на то, что российские захватчики лишились доступа к терминалам на передовой.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на экс-министра обороны Украины Михаила Федорова сообщал, что Украина может в скором времени начать наносить удары по РФ баллистическими ракетами. По прогнозу бывшего главы оборонного ведомства, это произойдет в течение 3–6 месяцев. Одна из украинских компаний уже провела испытания соответствующей ракеты.

Также Новини.LIVE со ссылкой на интервью Михаила Федорова волонтеру и бывшему советнику министра обороны Сергею Стерненко писал, что главной проблемой Украины является дефицит ракет Patriot. У европейских стран запас такого оружия ограничен. Количество обстрелов настолько велико, что США не успевают производить необходимые ракеты.