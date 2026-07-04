Родственники американских добровольцев, погибших в Украине, собрались в Вашингтоне

Семьи погибших американцев на торжественном мероприятии. Фото: Новини.LIVE

Ульяна Бойчук журналистка, (США)

Родители американских военных добровольцев, героически погибших в ходе боевых действий в Украине, присоединились к совместному празднованию Дня Независимости США. Торжественное мероприятие прошло с участием представителей многочисленной американо-украинской общины в залах Украинского дома. Несколько матерей и отцов погибших защитников выступили перед собравшимися с эмоциональными речами и подробно рассказали о жизненном пути своих отважных сыновей.

Об этом из Вашингтона сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук

Подвиги сыновей

Среди присутствующих на мемориальной встрече была Карла Веббер, мать погибшего добровольца Эндрю Веббера, а также Дейна Франчер, сын которой Бобби Петранджело отдал жизнь за свободу Украины.

О своих детях также рассказывали Дженнифер Багливи, мама воина Алекса Банаса, и Сэнди Навроки, чей сын Кори был дважды награжден орденом "Пурпурное сердце".

Семьи погибших американских добровольцев на фоне флага США. Фото: Новини.LIVE

Организаторы зачитали слова одного из погибших: "Я еще никогда не был так горд тем, что я американец и морской пехотинец. Я безмерно счастлив. Спасибо".

Отдельную благодарность присутствующие выразили полковнику Ричарду Харрису, автору мемориала "Мост героев" и отцу добровольца Томаса Харриса, который погиб, спасая сослуживца в бою.

"Он — друг, невероятный человек, отец героя, а также автор идеи "Моста героев". Спасибо. Теперь он для нас как член семьи", — подчеркнули организаторы вечера во время торжественной части.

Отец добровольца Томаса Харриса. Фото: Новини.LIVE

Активисты общины отметили важность создания символических памятных знаков для увековечения подвигов иностранных защитников.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, официальные празднования 4 июля в Вашингтоне значительно осложнились из-за неблагоприятных погодных условий в регионе. Организаторы общенационального парада были вынуждены полностью отменить его из-за предупреждений синоптиков об угрозе экстремальной летней жары.

Также мы писали, что накануне празднования 250-летия независимости в столице США открыли большую ярмарку в честь этого события. Ярмарку открывал лично президент США Дональд Трамп, а над Вашингтоном пролетела военная авиация. На ярмарке представлены все американские штаты.