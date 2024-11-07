Сколько детей и внуков имеет Дональд Трамп

Семья Дональда Трампа — за кого вышли замуж дочери миллиардера
У Дональда Трампа есть огромная семья, ведь трижды успел жениться, а его дети от разных браков уже обогатили "дважды президента" немалым количеством внуков. Сейчас семья Трампов — настоящий бренд и лицо Республиканской партии.
О самых интересных подробностях членов семьи Трампа информирует BBC .
Насколько многочисленна семья Трампа
В целом семья Дональда Трампа состоит из 21 человека. Среди них пятеро детей и десять внуков.
Первой женой Дональда Трампа была Ивана Трамп, умершая в 2022 году. От нее у будущего президента США трое детей: Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп и Эрик Трамп.
Дональд Трамп-младший активно участвовал в предвыборной кампании отца и поддерживал в медиа будущего вице-президента Джей Ди Венса, который, по его словам, является его другом.
Трамп-младший был женат на Ванессе Трамп — американской киноактрисе, модели, психологе и светской львице. Ванесса подарила мужу пятеро детей.
Сейчас он обручен с Кимберли Гилфойл. Она была ведущей Fox News с 2006 по 2018 год, а впоследствии стала членом политического комитета в поддержку Трампа.
Эрик Трамп не так публичен, как старший брат Дональд, но продвигал важные вопросы для своего отца во время выборов. Женат на Ларе Юнаска, тоже завязанной на телевидении — была телевизионным продюсером. Теперь она является сопредседателем Национального комитета Республиканской партии с марта 2024 года.
От брака с Иваной Трамп у Дональда есть и дочь Иванка. Позиционирует себя как предприниматель, фотомодель, писательницу и политическую деятельницу. Становилась героиней светской хроники из-за откровенных нарядов.
Иванка Трамп в брачных отношениях с Джаредом Кушнером — сыном одного из лидеров еврейского сообщества Нью-Йорка, медиамагнатом и миллионером. У пары трое детей.
Второй женой Дональда Трампа была модель и актриса Марла Мэйплз. Прожив вместе около шести лет у пары родилась Тиффани Трамп.
Она не имела никакой политической роли в кампаниях своего отца или в Белом доме. В 2022 году вышла замуж за Майкла Булоса, являющегося сыном американских миллиардеров.
Третья жена Дональда Трампа — Мелания Трамп — словенская и американская фотомодель. У супругов только один сын — Беррон Трамп.
Во время его пребывания на посту президента она не была слишком публичной и с тех пор мало появлялась на публике. Даже ходили слухи, что Дональда Трампа ждет третий развод.
Напомним, Дональд Трамп сделал довольно резкие заявления по Украине и войне.
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