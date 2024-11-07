Сколько детей и внуков имеет Дональд Трамп

Дональд Трамп с членами семьи на митинге. Фото: Reuters

У Дональда Трампа есть огромная семья, ведь трижды успел жениться, а его дети от разных браков уже обогатили "дважды президента" немалым количеством внуков. Сейчас семья Трампов — настоящий бренд и лицо Республиканской партии.

О самых интересных подробностях членов семьи Трампа информирует BBC .

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Семья Дональда Трампа. Фото: BBC

В целом семья Дональда Трампа состоит из 21 человека. Среди них пятеро детей и десять внуков.

Первой женой Дональда Трампа была Ивана Трамп, умершая в 2022 году. От нее у будущего президента США трое детей: Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп и Эрик Трамп.

Дональд Трамп-младший активно участвовал в предвыборной кампании отца и поддерживал в медиа будущего вице-президента Джей Ди Венса, который, по его словам, является его другом.

Трамп-младший был женат на Ванессе Трамп — американской киноактрисе, модели, психологе и светской львице. Ванесса подарила мужу пятеро детей.

Сейчас он обручен с Кимберли Гилфойл. Она была ведущей Fox News с 2006 по 2018 год, а впоследствии стала членом политического комитета в поддержку Трампа.

Кимберли Гилфойл и Дональд Трамп-младший. Фото: Instagram Kimberly Guilfoyle

Эрик Трамп не так публичен, как старший брат Дональд, но продвигал важные вопросы для своего отца во время выборов. Женат на Ларе Юнаска, тоже завязанной на телевидении — была телевизионным продюсером. Теперь она является сопредседателем Национального комитета Республиканской партии с марта 2024 года.

Лари Юнаска и Эрик Трамп. Фото: Instagram Eric Trump

От брака с Иваной Трамп у Дональда есть и дочь Иванка. Позиционирует себя как предприниматель, фотомодель, писательницу и политическую деятельницу. Становилась героиней светской хроники из-за откровенных нарядов.

Иванка Трамп в брачных отношениях с Джаредом Кушнером — сыном одного из лидеров еврейского сообщества Нью-Йорка, медиамагнатом и миллионером. У пары трое детей.

Иванка Трамп в скандальном наряде. Фото: Reuters

Второй женой Дональда Трампа была модель и актриса Марла Мэйплз. Прожив вместе около шести лет у пары родилась Тиффани Трамп.

Она не имела никакой политической роли в кампаниях своего отца или в Белом доме. В 2022 году вышла замуж за Майкла Булоса, являющегося сыном американских миллиардеров.

Тиффани Трамп с отцом. Фото: Instagram Tiffany Ariana Trump

Третья жена Дональда Трампа — Мелания Трамп — словенская и американская фотомодель. У супругов только один сын — Беррон Трамп.

Во время его пребывания на посту президента она не была слишком публичной и с тех пор мало появлялась на публике. Даже ходили слухи, что Дональда Трампа ждет третий развод.

Дональд Трамп, Мелания Трамп и их сын Беррон Трамп. Фото: Reuters

Напомним, Дональд Трамп сделал довольно резкие заявления по Украине и войне.

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