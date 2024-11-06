Чего ждать от Байдена в переходный период

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Дональд Трамп выиграл президентские выборы в Соединенных Штатах Америки и будет инаугурирован 20 января 2025 года. Народный депутат от "Европейской Солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе в среду, 6 ноября, заявила, что не стоит ожидать радикальных шагов от действующего президента Джо Байдена в переходный период.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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По словам депутата, Украина неправильно рассчитала время между выборами в США и инаугурацией, что создало иллюзию о более широких возможностях Байдена для нашей поддержки.

"С момента оглашения итогов будут работать две команды, и переходная команда Трампа будет уже сотрудничать с частью администрации Байдена", — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она объяснила, что это фактически связывает руки действующему президенту для любых радикальных решений. В то же время, важным решением администрации Байдена стало утверждение пакета помощи в размере 8 миллиардов долларов.

"Критически важно, чтобы эти средства в полной мере превратились в реальную помощь Украине в течение президентства Байдена. Но до инаугурации Трампа 20 января вряд ли стоит ожидать прорывных голосований в Сенате и Конгрессе", — добавила нардеп.

Ранее глава МИД Украины отреагировал на победу Трампа на выборах президента США.

А издание CNN писало, что новый президентский термин Трампа будет кардинально иным, чем предыдущий.