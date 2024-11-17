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РФ осуществила пуски ракет с Ту-95МС и акватории Черного моря

17 ноября 2024 06:19
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Украины 17 ноября - Россия запустила ракеты с самолетов Ту-95МС и кораблей
Российский бомбардировщик Ту-95МС. Фото: fishki.net
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Россия этой ночью подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Сегодня, в отличие от предыдущих дней, враг осуществил пуск ракет, а также запустил ракеты с кораблей, которые являются носителями "Калибров" и находятся в Черном море.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

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"Внимание! Зафиксированы пуски ракет со стратегических бомбардировщиков. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — предупредили военные в 05:42.

По состоянию на 6:10 стало известно, что это не единственная атака. Воздушные силы зафиксировали пуски крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря.

По данным военно-морских сил ВСУ, сегодня в Черном море находятся 4 ракетоносителя РФ, а их общий залп составляет 24 ракеты.

РФ осуществила пуски ракет с Ту-95МС и акватории Черного моря - фото 1
Отчет ВМС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что перед ракетной атакой Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину другими средствами, как это делает обычно.

В частности, Харьков был снова атакован КАБами. По крайней мере, в городе было слышно серию взрывов. Информации о последствиях атаки пока не было.

Тем временем Киев россияне традиционно пытались атаковать дронами. Однако, судя по всему, силы ПВО хорошо отработали и защитили столицу.

Украина обстрелы ракета война в Украине Россия

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