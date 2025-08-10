Видео
Главная Новости дня РФ ночью атаковала сотней БпЛА — сколько удалось сбить

РФ ночью атаковала сотней БпЛА — сколько удалось сбить

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 08:31
Атака на Украину 10 августа – сколько сбили дронов
Работа ППО. Фото: Воздушные силы ВСУ

В ночь на 10 августа российские оккупанты атаковали Украину сотней ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Дроны запускали из Шаталова, Курска, Приморско-Ахтарска и Гвардейского.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Как отработали Силы ПВО

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 70 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

звіт ППО 10 серпня
Отчет Воздушных сил о сбитых дронах. Фото: Воздушные силы

Зафиксировано попадание 30 БпЛА на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровщины, Харьковщины, Сумщины и Черниговщины, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

Напомним, в течение суток Россия нанесла 491 удар по 15 населенным пунктам Запорожской области. Есть погибшие и раненые.

Громко ночью было и в российском Саратове. Там в результате атаки дронов вспыхнул нефтеперерабатывающий завод.

Иванна Чайка
