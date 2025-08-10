Атака на Украину 10 августа – сколько сбили дронов

РФ ночью атаковала сотней БпЛА — сколько удалось сбить
В ночь на 10 августа российские оккупанты атаковали Украину сотней ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Дроны запускали из Шаталова, Курска, Приморско-Ахтарска и Гвардейского.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Как отработали Силы ПВО
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 70 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание 30 БпЛА на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровщины, Харьковщины, Сумщины и Черниговщины, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.
Напомним, в течение суток Россия нанесла 491 удар по 15 населенным пунктам Запорожской области. Есть погибшие и раненые.
Громко ночью было и в российском Саратове. Там в результате атаки дронов вспыхнул нефтеперерабатывающий завод.
Читайте Новини.LIVE!