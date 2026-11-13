Ночью 13 ноября 2026 года РФ обстреляла Винницу

РФ ударила по Виннице: горел дом, пострадали женщины
Ночью в пятницу, 13 ноября, российские военные атаковали Винницу. В результате обстрела вспыхнул пожар. Пострадали две женщины. Пострадавших доставили в больницы. Медики оказывают им помощь.
Об этом со ссылкой на Винницкого городского голову Сергея Моргунова сообщает Новини.LIVE.
Последствия обстрела Винницы ночью 13 ноября
После атаки горел жилой дом. Взрывная волна повредила частные дома, многоквартирные дома и детский сад.
На месте удара работают правоохранители, медики, спасатели и коммунальщики.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Ровенской областной государственной администрации Александра Коваля сообщал, что ночью под российским ударом оказалась многоэтажка в Ровно. Пострадали как минимум шесть человек. Среди потерпевших — двое детей.
Также Новини.LIVE со ссылкой на Черниговский городской совет и ГСЧС Черниговщины сообщал, что поздно вечером 10 ноября армия РФ обстреляла Чернигов. Получила повреждения стоянка, на которой находились грузовики, легковые автомобили и автобусы. В городе приостановили работу трех маршрутов общественного транспорта.