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Главная Новости дня РФ ударила по Виннице: горел дом, пострадали женщины

РФ ударила по Виннице: горел дом, пострадали женщины

Ua ru
13 ноября 2026 06:14
Ночью 13 ноября 2026 года РФ обстреляла Винницу facebook.com/DSNSZhytomyr
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNSZhytomyr

Ночью в пятницу, 13 ноября, российские военные атаковали Винницу. В результате обстрела вспыхнул пожар. Пострадали две женщины. Пострадавших доставили в больницы. Медики оказывают им помощь.

Об этом со ссылкой на Винницкого городского голову Сергея Моргунова сообщает Новини.LIVE.

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Ночью 13 ноября 2026 года РФ обстреляла Винницу
Скриншот сообщения t.me/morgunovofficial

Последствия обстрела Винницы ночью 13 ноября

После атаки горел жилой дом. Взрывная волна повредила частные дома, многоквартирные дома и детский сад.

На месте удара работают правоохранители, медики, спасатели и коммунальщики.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Ровенской областной государственной администрации Александра Коваля сообщал, что ночью под российским ударом оказалась многоэтажка в Ровно. Пострадали как минимум шесть человек. Среди потерпевших — двое детей.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Черниговский городской совет и ГСЧС Черниговщины сообщал, что поздно вечером 10 ноября армия РФ обстреляла Чернигов. Получила повреждения стоянка, на которой находились грузовики, легковые автомобили и автобусы. В городе приостановили работу трех маршрутов общественного транспорта.

Винница обстрелы война в Украине атака пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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