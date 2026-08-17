РФ охотится дронами на мирных в Херсонской области: есть погибшие

Спасатель ГСЧС тушит пожар. Фото: ГСЧС Херсонской области

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В Херсонской области не прекращается российский террор с использованием беспилотников. Стало известно, что в ночь на 17 августа и утром в селе Новокаиры российский FPV-дрон смертельно ранил двух мужчин. Еще двое гражданских лиц получили ранения в результате сброса взрывчатых веществ с БпЛА непосредственно в Херсоне.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА, передает Новини.LIVE.

Российские атаки по Херсонской области унесли жизни двух человек

В 05:30 утра российские военные нанесли смертельный удар по Миловской общине. Жертвами атаки вражеского FPV-дрона в селе Новокаиры стали двое местных жителей. Мужчины 58 и 66 лет получили тяжкие ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Кроме того, российские войска продолжают сбрасывать взрывчатку на гражданское население непосредственно в областном центре. В полночь под прицелом российского беспилотника оказался частный дом в Днепровском районе Херсона. В результате прямого попадания в собственном доме пострадал 54-летний житель города. Медики диагностировали у него ушиб головы, контузию и взрывную травму. Врачи оказали мужчине необходимую помощь и перевели его на амбулаторное лечение.

Также стало известно о состоянии 62-летнего водителя маршрутного такси, который попал под вражеский удар накануне утром. Инцидент произошел в Корабельном районе Херсона, где маршрутку атаковал российский БПЛА. Мужчина получил серьезные повреждения: у него диагностировали осколочное ранение грудной клетки, закрытую черепно-мозговую и взрывную травмы, а также контузию. В настоящее время пострадавший остается в больнице под постоянным наблюдением медицинских работников.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за постоянных российских обстрелов в Херсонской области расширили зону обязательной эвакуации. В перечень опасных территорий добавили села Краснопольское и Чаривное Борозенской общины, жителей которых призывают выехать в более безопасные места.

Российским военным отдали приказ устраивать так называемую «свободную охоту» на гражданские автомобили в Херсонской области. Для этого враг активно увеличивает количество подразделений ударных беспилотников, включая новейшие дроны с оптоволоконным управлением.

Утром 5 августа россияне в очередной раз атаковали Херсон с помощью дронов. В Центральном районе города под вражеский удар попал грузовик, который вез продукты в супермаркет.