Россия готовит обстрелы газодобывающих объектов в двух областях

Энергетик демонстрирует последствия российских атак зимой 2025 года. Фото: Reuters

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В осенне-зимний период ожидается усиление российских ударов по украинской энергетике, в частности по объектам газовой инфраструктуры. По данным разведки, под угрозой находятся добыча в Харьковской и Полтавской областях, а также пути импорта из Европы. Для минимальной закупки газа Украине понадобится не менее 400 млн евро.

Об этом говорится в статье "РБК-Украина", цитирует Новини.LIVE.

Российские обстрелы объектов энергетики и газовой инфраструктуры в Украине могут усилиться осенью

Украинская энергетическая система готовится к осложнению ситуации в осенне-зимний период из-за угрозы новых массированных атак. По оценкам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, помимо предприятий, отвечающих за выработку электроэнергии и теплоснабжение, под прицелом российских войск могут оказаться газотранспортные сети, а также отечественные мощности по добыче "голубого топлива". В частности, ожидается усиление ударов по газодобывающим объектам в Полтавской и Харьковской областях.

Военная разведка также отмечает, что существует высокая вероятность обстрелов инфраструктурных узлов, задействованных при отборе газа из подземных хранилищ и обеспечении импортных поставок из европейских стран.

"Мы считаем, что в осенне-зимний период, помимо объектов, обеспечивающих производство электроэнергии и теплоснабжение, под угрозой атак также может оказаться газотранспортная система и объекты газодобычи в Полтавской и Харьковской областях", — сказал представитель ГУР МО Андрей Черняк.

На данный момент в хранилищах уже удалось накопить около 14 миллиардов кубометров газа. Несмотря на такие запасы, необходимость в дополнительном импорте топлива остается актуальной.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Россия усилила удары по украинской инфраструктуре с помощью северокорейских баллистических ракет KN-23 и KN-24, перебросив для этого в Воронеж подразделение КНДР с шестью пусковыми установками и 120 ракетами.

Учитывая, что российский оборонпром еще весной переориентировался на массовый выпуск ракетного вооружения, острый дефицит боеприпасов для комплексов Patriot ставит под угрозу защиту воздушного пространства в преддверии зимы и рискует затянуть войну как минимум до 2027 года.

На фоне ожидания новых поставок ракет-перехватчиков для украинской ПВО Россия может не дожидаться морозов, а нанести массированные удары по энергетике в ближайшее время. Как отмечает экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, ключевой проблемой предстоящего отопительного сезона является не только степень повреждения крупных ТЭС после серии атак 2022–2026 годов, но и низкая способность страны быстро ввести в эксплуатацию новые объекты генерации.

Ситуацию с подготовкой к холодам дополнительно осложняет финансовый кризис в коммунальном секторе: государство до сих пор не рассчиталось с теплоснабжающими предприятиями за разницу в тарифах за прошлую зиму. Поскольку задолженность перед коммунальными предприятиями еще накануне прошлого осенне-зимнего периода достигала 72 миллиардов гривен, отсутствие расчетов и даже четкого подсчета этой задолженности ставит под угрозу оперативное восстановление сетей.