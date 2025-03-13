Обстрел Днепропетровской области 13 марта - атакована критическая инфраструктура

РФ атаковала критическую инфраструктуру Днепропетровщины
Российские оккупанты атаковали 13 марта Днепропетровскую область, используя дроны. Целью россиян была критическая инфраструктура, зафиксировано возгорание.
Об этом в Telegram сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Что известно о последствиях обстрела Днепропетровской области 13 марта
"Вражеская атака беспилотников на объекты критической инфраструктуры в нескольких городах Днепропетровщины. Есть возгорания", — написал Лысак в 05:58.
Глава ОВА добавил, что сейчас опасность продолжается, из-за чего попросил людей находиться в безопасных местах.
Напомним, что чуть больше часа назад в Днепре были слышны взрывы. В Воздушных силах ВСУ предупреждали людей о дронах россиян.
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