Обстрел Днепропетровской области 13 марта - атакована критическая инфраструктура

Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали 13 марта Днепропетровскую область, используя дроны. Целью россиян была критическая инфраструктура, зафиксировано возгорание.

Об этом в Telegram сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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"Вражеская атака беспилотников на объекты критической инфраструктуры в нескольких городах Днепропетровщины. Есть возгорания", — написал Лысак в 05:58.

Глава ОВА добавил, что сейчас опасность продолжается, из-за чего попросил людей находиться в безопасных местах.

Напомним, что чуть больше часа назад в Днепре были слышны взрывы. В Воздушных силах ВСУ предупреждали людей о дронах россиян.

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