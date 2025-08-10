Атака дронов на Днепропетровщину 10 августа — какие разрушения

РФ атаковала дронами Днепропетровскую область — есть разрушения
Российские оккупанты ночью атаковали Синельниковщину на Днепропетровщине дронами. В райцентре произошло несколько возгораний.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Атака на Днепропетровщину — последствия
В результате обстрела повреждена инфраструктура. Разрушения есть на транспортном предприятии. Также изуродованы два частных дома.
В Васильковской и Межевской громадах разбито админздание и частный дом.
Громко также было на Никопольщине. Туда враг направил fpv-дроны и тяжелую артиллерию.
"Попал по райцентру, Мировской, Марганецкой, Покровской громадах. Повсюду без пострадавших", — говорится в сообщении.
Силы ПВО уничтожили в пределах области 21 беспилотник.
Напомним, в течение суток Россия нанесла 491 удар по 15 населенным пунктам Запорожской области. Есть погибшие и раненые.
Всего в течение ночи РФ запустила по Украине сотню БпЛА.
Громко ночью было и в российском Саратове. Там в результате атаки дронов вспыхнул нефтеперерабатывающий завод.
