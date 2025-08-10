Атака дронов на Днепропетровщину 10 августа — какие разрушения

Спасатель ликвидирует последствия атаки. Фото: ГСЧС (иллюстративное)

Российские оккупанты ночью атаковали Синельниковщину на Днепропетровщине дронами. В райцентре произошло несколько возгораний.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Атака на Днепропетровщину — последствия

В результате обстрела повреждена инфраструктура. Разрушения есть на транспортном предприятии. Также изуродованы два частных дома.

В Васильковской и Межевской громадах разбито админздание и частный дом.

Громко также было на Никопольщине. Туда враг направил fpv-дроны и тяжелую артиллерию.

"Попал по райцентру, Мировской, Марганецкой, Покровской громадах. Повсюду без пострадавших", — говорится в сообщении.

Силы ПВО уничтожили в пределах области 21 беспилотник.

Напомним, в течение суток Россия нанесла 491 удар по 15 населенным пунктам Запорожской области. Есть погибшие и раненые.

Всего в течение ночи РФ запустила по Украине сотню БпЛА.

Громко ночью было и в российском Саратове. Там в результате атаки дронов вспыхнул нефтеперерабатывающий завод.