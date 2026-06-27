Пытают 96 % украинских военнопленных: в ООН обнародовали страшные цифры

Участники акции во Львове "Не молчи — плен убивает". Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Александр Шорохов Редактор

Россияне подвергают жестоким пыткам абсолютно большинство украинских военнопленных, попадающих в их руки. Согласно официальным международным отчетам, жертвами издевательств в застенках РФ стали сотни мужчин и женщин. Помимо ежедневного насилия, зафиксированы десятки случаев преднамеренных казней украинских бойцов непосредственно в местах содержания.

Об этом сообщил исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире День.LIVE.

Ужасающая статистика пыток

Масштабы издевательств над нашими защитниками являются системной политикой Кремля, а не единичными случаями на фронте.

Александр Павличенко зачитал в эфире официальный документ специальной наблюдательной миссии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

"697 из 725, то есть 96 %, освобожденных украинских военнопленных, с которыми были проведены конфиденциальные беседы, это 689 мужчин и 36 женщин, сообщили о пытках или жестоком обращении во время пребывания в российском плену", — сказал он.

Убийства украинцев в плену

Эта статистика полностью проверена и подтверждена международными наблюдателями.

Миссия четко зафиксировала как минимум 109 случаев преднамеренных убийств украинских пленных, причем 70 из этих смертных приговоров без суда и следствия оккупанты привели в исполнение в течение 2024–2025 годов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 26 июня состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись украинские защитники, которые обороняли Мариуполь, «Азовсталь», а также другие участки фронта. Самому старшему из вернувшихся — 66 лет, самому молодому — 26 лет.

Также мы сообщали, что в ГУР и ОП поблагодарили каждого из них за верность военной присяге и за невероятную силу воли. В ГУР добавили, что уже идет подготовка к следующему обмену пленными. Других подробностей не раскрыли.