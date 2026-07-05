Путина интересует не Донбасс, а вся Украина: Грицак

Историк Ярослав Грицак. Фото: Ярослав Грицак/Facebook

Александр Шорохов Редактор

Глава России Владимир Путин совершенно не заинтересован в захвате только Донецкой и Луганской областей, поскольку его главной целью по-прежнему является полное подчинение всей территории Украины. Известный историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак подчеркнул, что отношение главы Кремля к украинскому государству является сугубо иррациональным и эмоциональным. Поэтому пока Путин жив, мир в Украине невозможен.

Об этом Ярослав Грицак сообщил в интервью журналистке Новини.LIVE Маргарите Стецюк.

Обсессия российского диктатора

Глава Кремля использует территории Донбасса исключительно в качестве политической разменной монеты и своеобразного троянского коня для разрушения всей Украины, заявил профессор.

Он считает, что поведение Путина невозможно объяснить логикой или обычными прагматическими и рациональными аргументами.

"У Путина в отношении Украины чисто иррациональные чувства. Это можно описать одним словом — одержимость. Он одержим Украиной, и понятно, почему. Потому что Украина трижды выскользнула из его рук. Путину все удавалось, только в случае с Украиной не удается, и он этого не может простить", — заявил Ярослав Грицак.

Историк добавил, что это похоже на логику криминального мафиози, который психологически не может позволить другим унизить свой авторитет.

Пока Путин у власти, мира не будет

Ближайшее окружение российского президента полностью разделяет эти иррациональные чувства, поэтому угроза со стороны России никуда не исчезнет в ближайшее время.

"Пока есть Путин, мира не будет. Может быть перемирие, но мира не будет", — подчеркнул Грицак.

По мнению эксперта, Украина должна находиться в постоянной готовности к отражению новых масштабных угроз и развивать собственную систему обороны по примеру стран, которые десятилетиями поддерживают максимальный уровень мобилизационной готовности.

Как ранее писали Новини.LIVE, Кабинет министров Украины в своей новой бюджетной декларации заложил прогнозы окончания войны. В правительстве считают, что активная фаза войны продлится в этом году и завершится в 2027 году.

Также мы писали, что Владимир Путин и его генералы поспешили объявить об оккупации Константиновки. Однако на самом деле, по свидетельству аналитиков, за Константиновку идут бои. На данный момент город не находится под контролем российских войск.