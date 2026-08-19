Путин обещал мир в обмен на сдачу Донецкой области: интервью Кулебы

Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Американские чиновники пытались склонить Киев к отказу от Донецкой области в обмен на обещания Владимира Путина прекратить войну. Мол, кремлевский лидер говорил о немедленном мире, если Украина уступит Донецкую область. Но категорическое несогласие украинского народа, согласно соцопросам, и позиция Владимира Зеленского сорвали эти планы.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE сообщил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Путин убедил Трампа в готовности к миру в обмен на сдачу Донецкой области

По словам дипломата, представители США восприняли обещания российского диктатора за чистую монету и попытались склонить украинское руководство к капитуляционным решениям.

"Они поверили Путину. Путин им сказал: „Я забираю Донецкую область и останавливаюсь“. Они сказали: "Окей, ты нам гарантируешь, что если мы уговорим Украину или заставим отказаться от этого, от этих территорий, то ты остановишься? Я ответил: "Даю слово офицера КГБ". И тогда они обратились к нам, и на нас было оказано страшное давление по этому поводу", — отметил экс-глава МИД.

Он подчеркнул, что ожидал колоссального давления со стороны партнеров на официальный Киев, однако решающим фактором сопротивления стала непоколебимость украинского общества. Обнародованные социологические данные четко показали, что украинцы категорически против любых уступок агрессору, что лишило союзников возможности склонить президента Украины к невыгодным сделкам.

"И в тот момент, когда я произносил эти слова, я понимал, что сейчас вокруг Украины начнется настоящая вакханалия, чтобы заставить нас пойти на уступки. Но вскоре после того выступления появились данные социологического опроса, которые показали, что украинцы не поддерживают этот сценарий, и это дало возможность. И я тогда успокоился, потому что знал, что Зеленскому не в характере идти на такие уступки и доверять Путину. Но если бы народ тогда сказал: "Ладно, лишь бы это закончилось", — это могло бы стать критическим фактором давления на президента со стороны партнеров, со стороны американцев", — подчеркнул Кулеба.

Экс-министр добавил, что общая позиция народа и главы государства окончательно свела на нет попытки навязать Украине российские условия, заставив зарубежных политиков отказаться от давления.

"Но когда я увидел эту социологию, я понял, что ничего этого не будет, потому что для народа это неприемлемый вариант, Зеленский на такие решения не пойдет, и, соответственно, как бы Трамп ни бился головой о стену, ничего не получится. И, собственно, на этом всё и закончилось, эта тема в конце концов сошла на нет", — резюмировал дипломат.

Новини.LIVE писали о том, что в апреле 2026 года глава Офиса президента Кирилл Буданов категорически отверг любые компромиссы в отношении территориальной целостности Украины. Чиновник отметил, что дипломатический путь остается открытым, однако итоговые условия любых договоренностей будут определяться исключительно стойкостью и прочностью позиций Украины на поле боя.

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал мнение, что продуктивный диалог с Москвой стал невозможен еще в июле из-за приближения промежуточных выборов в Вашингтоне. По его мнению, внимание Дональда Трампа в настоящее время сосредоточено на урегулировании кризиса вокруг Ирана.

Между тем Владимир Путин рассматривает осень 2027 года как крайний срок для полной оккупации Донецкой области. Провал этих захватнических планов в установленные сроки может существенно повысить шансы на переход противостояния в русло переговоров о прекращении боевых действий.

Ранее в Москве выдвигали ультиматумы для переговоров. Там настаивают на добровольном отводе Сил обороны Украины с территории всего Донбасса. Помощник российского лидера Юрий Ушаков публично назвал такую одностороннюю уступку со стороны Киева безальтернативным условием для возобновления мирного процесса.