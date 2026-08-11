Путин не хочет мира и имеет план: он ставит на баллистику и зиму

Расчистка завалов после обстрела. Фото: ГСЧС

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Нехватка ракет-перехватчиков для комплексов Patriot грозит затягиванием войны как минимум до 2027 года. Чтобы воспользоваться уязвимостью украинской ПВО в преддверии зимы, российская оборонная промышленность еще весной изменила приоритеты, сделав ставку на массовый выпуск баллистических и крылатых ракет. И пока Украина уязвима перед баллистическими ракетами, Путин не пойдет на мир.

Об этом говорится в дайджесте Института изучения войны (ISW), передает Новини.LIVE.

Путин знает о слабом месте в ПВО Украины и воспользуется этим зимой

Сокращение поставок ракет для систем Patriot, которые являются единственным средством перехвата российской баллистики, существенно влияет на продолжительность боевых действий, поэтому эксперты предполагают, что при нынешних обстоятельствах это затянет войну как минимум до 2027 года.

Зная о дефиците в украинской противовоздушной обороне, Москва адаптировала свою военную промышленность. Теперь главный акцент делается на создании тех дальнобойных ударных систем, которые способны максимально точно поражать цели и гарантированно прорывать воздушный щит Украины. Благодаря этому изменению Кремль рассчитывает нанести катастрофический ущерб украинским городам и инфраструктуре в ходе предстоящей зимы, чтобы окончательно сломить волю страны к сопротивлению.

О деталях переориентации российского военного производства 10 августа рассказал заместитель начальника Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий. По его словам,процесс структурных изменений в производстве крылатых и баллистических ракет начался еще в апреле 2026 года. С тех пор враг начал методично наносить удары по объектам оборонно-промышленной базы Украины. Главная цель этих атак заключалась в том, чтобы не дать Киеву наладить выпуск собственного баллистического оружия.

Статистика подтверждает смену тактики: в течение апреля–июля 2026 года российская армия более чем втрое увеличила ежемесячное количество запусков баллистических ракет по территории Украины.

Российский военно-промышленный комплекс в настоящее время работает с опережением графиков. Как отметил Скибицкий, по состоянию на 3 августа оккупанты уже полностью выполнили свой годовой план по производству противокорабельных крылатых ракет «Циркон» и «Оникс». Более того, ежемесячные нормы производства ключевых видов ракетного вооружения враг стабильно перевыполняет на 10–20%.

Такая милитаризация полностью вписывается в теорию победы Владимира Путина. Российский лидер убежден, что война на истощение сработает, если его войска будут бесконечно долго удерживать инициативу на всем фронте. Уничтожая инфраструктуру, Путин надеется переждать, пока иссякнут как собственные оборонные ресурсы Украины, так и поддержка со стороны Запада. Именно уязвимость защиты украинского неба и нехватка перехватчиков позволяют Кремлю избегать каких-либо реальных компромиссов или содержательных переговоров.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в очередной раз подчеркнул, что Россию не устраивает замораживание боевых действий. Чиновник заявил, что для урегулирования необходимо устранить «коренные причины войны», что фактически является требованием капитуляции Украины на исходных максималистских условиях Кремля. Пока Путин видит военный путь для достижения этих целей, Россия не откажется от своих требований, используя зимний период для усиления ракетного террора, как утверждают аналитики Института изучения войны.

Как ранее писали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский констатирует, что Россия впервые в истории оказалась без безопасного стратегического тыла и вынуждена усиливать свою зависимость от КНДР, получая оттуда дополнительные баллистические ракеты.

Также командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди («Мадьяр») предупреждает о намерениях противника увеличить возможности одновременного запуска баллистических ракет с нынешних 77 до 200 единиц, что представляет серьезную угрозу для Украины из-за ограниченного количества средств перехвата. Ситуацию осложняет и применение врагом ракет комплекса С-400, которые из-за специфики полёта обнаружить значительно сложнее, чем те же «Искандеры», из-за чего сигнал воздушной тревоги иногда раздаётся лишь за считанные секунды до удара.

В то же время в целях экономии бюджетных средств российская армия начала применять новые, значительно более дешёвые ракеты «Бандероль», однако их существенные технические недостатки заметно облегчают работу украинским зенитчикам.

Что касается укрепления отечественной противовоздушной обороны, то запуск производства ракет для систем Patriot в Украине является долгосрочным проектом. По оценке председателя ВОО «Украина в НАТО» Юрия Романюка, реального появления первых таких боеприпасов отечественного образца стоит ожидать лишь через несколько лет.